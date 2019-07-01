Трамп прокомментировал встречу с Ким Чен Ыном

Президент США рад был провести переговоры с лидером КНДР

Ким Чен Ын и Дональд Трамп. Фото: KCNA via REUTERS.

Американский президент Дональд Трамп рад тому, что во время визита на Корейский полуостров ему удалось провести встречу с председателем КНДР Ким Чен Ыном.

На своей странице в Twitter он поблагодарил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина за то, что тот принял американскую делегацию после проходившего в Японии саммита "Большой двадцатки".

"Во время визита было здорово навестить председателя Ким Чен Ына, чтобы провести нашу очень хорошо освещавшуюся встречу. Хорошие вещи могут случиться для всех!" — отметил он.

Хозяин Белого дома поблагодарил премьер-министра Японии Синдзо Абэ, назвав саммит G20, который он посетил на прошлой неделе, "фантастическим и хорошо организованным".

"Не было ни одной вещи, которая отсутствовала бы, ни одной ошибки не было допущено. Идеально! Народ Японии должен гордиться своим премьером", — добавил американский президент.

Напомним, саммит G20 проходил в Осаке 28-29 июня. На полях мероприятия Дональд Трамп провел переговоры с рядом мировых лидеров: Японии, Индии, Германии, Турции, Бразилии, Саудовской Аравии и Китая.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Трамп прокомментировал встречу с Ким Чен Ыном". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"