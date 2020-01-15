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Трамп раскритиковал демократов из-за процесса импичмента в Сенате

15 января, 06:11

Процедура импичмента в Сенате может начаться 21 января

/ Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп подверг критике демократов за требование обеспечить честный процесс в Сенате Конгресса в рамках процедуры импичмента, назвав состоявшиеся еще в прошлом году слушания в Палате представителей самыми предвзятыми в истории. Соответствующую запись глава Белого дома разместил в Twitter.

"Лидер демократического меньшинства в Сенате от штата Нью-Йорк слезливый Чак Шумер заявил, что американцы хотят честного процесса по импичменту в Сенате. Правда же, но почему нервозная спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси и коррумпированный изворотливый глава спецкомитета по разведке нижней палаты Адам Шифф не обеспечили честный процесс в Палате представителей? — отметил Трамп. — Это были самые предвзятые и нечестные слушания в истории Конгресса!"

По словам лидера республиканского большинства в верхней палате американского законодательного органа Митча Макконнелла, процедура импичмента в Сенате может начаться 21 января. Начало судебного процесса напрямую зависит от того, когда Палата представителей передаст сенаторам обвинительное заключение в отношении нынешнего главы Белого дома. Ожидается, что это произойдет в ближайшие дни после соответствующего голосования 15 января, как сообщила ранее Пелоси.

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Напомним, 24 сентября Палата представителей Конгресса США объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократическая партия смогла инициировать этот процесс за счет того, что располагает большинством в нижней палате законодательного органа. Поводом для начала расследования в рамках процедуры импичмента послужили предположения об оказании главой Белого дома давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью навредить политическим оппонентам Трампа в США.

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Палата представителей уже утвердила обвинительное заключение в отношении президента, состоящее из двух статей: злоупотребление властью и препятствование проводимому Конгрессом расследованию. Обвинения теперь должны быть переданы в Сенат, где процедура импичмента превратится в судебный процесс. Сенаторы на нем выполняют функции присяжных, а нижняя палата законодательного органа США фактически выступает стороной обвинения. Руководить процессом будет председатель Верховного суда США.

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США импичмент Дональд Трамп

Источник: ТАСС

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