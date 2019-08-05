Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп распорядился ввести смертную казнь за массовые убийства https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%20%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BF 2019-08-05T22:16:00+03:00 США Кроме этого, президент призвал ужесточить законодательство в сфере обращения оружия

Президент США Дональд Трамп, комментируя произошедшие в выходные вооруженные нападения на людей в Эль-Пасо и Дейтоне, заявил о необходимости высшей меры наказания для виновных в массовых убийствах и в преступлениях на почве ненависти.

"Сегодня я даю указание Министерству юстиции подготовить закон, который гарантирует: те, кто совершает преступления на почве ненависти и массовые убийства, будут приговорены к смертной казни, и эта высшая мера наказания будет применяться быстро, решительно, без долгих лет ненужных отсрочек", - сказал он, выступая в Белом доме.

По его словам, администрация попросила ФБР определить, какие дополнительные ресурсы необходимы бюро для расследования и предотвращения подобных преступлений.

Кроме этого, президент призвал ужесточить законодательство в сфере обращения оружия и гарантировать, что лица, "представляющие угрозу для общественной безопасности, не будут иметь доступа к огнестрельному оружию". Это предложение Трамп объяснил необходимостью предотвращение насилия с применением оружия.

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Трамп также коснулся явлений, которые, по его мнению, привели к инцидентам в Эль Пасо и Дейтоне. "В один голос наш народ должен осудить расизм, нетерпимость и белый супремасизм (убежденность в превосходстве белой расы. – Ред.). Эти зловещие идеологии необходимо победить. Ненависти не место в Америке", – подчеркнул президент.

При этом Трамп указал на роль интернета в процессе радикализации населения США и призвал прекратить "восхваление насилия", обвинив в его пропаганде компьютерные игры.

"Они (причины насилия. – Ред.) включают в себя изуверские и ужасные компьютерные игры, которые сейчас распространены. Сегодня слишком просто для фрустрированной молодежи окружить себя (проявлениями – ИФ) культуры, которая воспевает насилие", - добавил Трамп.

Напомним, стрельба произошла в американском городе Эль-Пасо, штат Техас. В результате погибли 19 человек, еще 40 получили ранения. В связи с произошедшим задержан один подозреваемый — 21-летний Патрик Крузиус. Под стражу взят еще один человек, но пока неизвестно, причастен ли он к стрельбе.

А в одном из парков города Чикаго в американском штате Иллинойс неизвестный из машины открыл стрельбу по людям. Инцидент произошел в ночь на воскресенье в центре города. Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое. На данный момент правоохранители разыскивают стрелка. Полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.

Кроме того, в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в американском городе Дейтон, погибли по меньшей мере девять человек, еще 16 получили ранения. Стрельба произошла возле бара Нед Пепперс на Ист-Пятой улице. Также известно, что преступник открыл огонь после того, как его не пустили в заведение. Он использовал длинное ружье с несколькими выстрелами. Преступника застрелили сотрудники сил безопасности.

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