Трамп рассказал, что посоветовал бы себе в молодости

Он также добавил, что был более популярен в СМИ до своего избрания президентом

Президент США Дональд Трамп посоветовал бы самому себе в молодости не избираться на пост главы государства.

Об этом американский лидер сказал на "Саммите будущего поколения", на котором молодые американцы общались с представителями Белого дома.

Один из участников спросил Трампа, что бы он посоветовал самому себе в 25-летнем возрасте. "Не избираться в президенты", – пошутил Трамп. Он также добавил, что был более популярен в СМИ до своего избрания президентом.

Напомним, Байден заявил, что "начистив бы рожу" президенту Дональду Трампу за его грубые высказывания о женщинах, если бы это случилось в школьные годы.

Это уже не первое заявление Байдена, адресованное Трампу о его безобразном сексуальном поведении. Он уже отмечал, что "завел бы Трампа за спортзал" во время избирательной кампании Хиллари Клинтон в Пенсильвании.

Тем не менее, экс-вице-президент повторил свое высказывание во время митинга в Университете Майами по борьбе с сексуальным насилием в кампусах высших учебных заведений США.

Ранее сообщалось, что звезда порнофильмов решила рассказать "всю правду" про Трампа.

Ранее мы писали, что появились новые доказательства разлада между Трампом и его женой Меланией.