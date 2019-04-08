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Трамп рассказал, когда принял решение по Голанским высотам

Сегодня, 02:01

Трамп сказал, что принимает быстрые и правильные решения

Фото: REUTERS/Ronen Zvulun
Фото: REUTERS/Ronen Zvulun.
Трамп рассказал, когда принял решение по Голанским высотам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/a80/ee3/5caa80ee307d6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/a80/ee3/5caa80ee307d6.jpg США Трамп сказал, что принимает быстрые и правильные решения

Президент США Дональд Трамп рассказал, что решение о признании Голанских высот частью Израиля он принял после того, как получил краткий урок истории во время беседы на другую тему. 

"Я сказал: ребята, сделайте мне услугу. Дайте мне коротенький курс истории. Только побыстрее. У меня есть много над чем работать: Китай, Северная Корея. Давайте быстренько"? - процитировал Трамп свои слова в разговоре со своим советником и зятем Джаредом Кушнером, послом Израиля Давидом Фридманом и советником Джейсоном Гринблаттом.

После этого ему предоставили соответствующую информацию.

"Я сказал: "Как вы смотрите на то, что я признаю все то, о чем мы здесь говорим?", потому что я согласен, вам это нужно, вам нужны высоты" – обратился Трамп к израильскому послу, который очень удивился такому шагу.

"Думаю, я могу сделать это прямо сейчас. Давайте что-то подпишем " – вспомнил Трамп этот же разговор.

Напомним, что в рамках переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 25 марта президент США Дональд Трамп подписал прокламацию, признающую суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Мы также писали, что Совет Безопасности ООН не поддержал решение Трампа – на внеочередном заседании его члены  назвали частичный захват Израилем входившей в состав Сирии горной гряды "не имеющим законной силы и международного правового эффекта" шагом.

В свою очередь, украинский МИД достаточно мягко прокомментировал шаг Белого дома, заявив, что Украина выполняет решения Совбеза ООН о статусе Голанских высот и продолжает последовательно выступать за достижение всеобъемлющего мирного урегулирования на Ближнем Востоке, учитывая законные интересы безопасности Израиля.

Напомним, 6 декабря 2017 года президент США Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести туда американское посольство.

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Тег Израиль, Трамп, Голанские высоты

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Reuters

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