Совбез ООН раскритиковал решение Трампа по Голанским высотам

Позиция США противоречит резолюции от 1981 года, считает представитель Великобритании

Фото: AFP

Совбез ООН раскритиковал решение Трампа по Голанским высотам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/7f6/9f1/5c97f69f163df.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/7f6/9f1/5c97f69f163df.jpg 2019-03-28T10:16:00+02:00 Другие страны Позиция США противоречит резолюции от 1981 года, считает представитель Великобритании

Члены Совета безопасности ООН на внеочередном заседании раскритиковали решение президента США Дональда Трампа о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Таким образом, Совбез ООН не поддержал американское решение.

Совбез ООН назвал захват Израилем Голанов, входивших в состав Сирии, шагом "не имеющим законной силы и международного правового эффекта".

Постпред Британии при ООН Карен Пирс подчеркнула, что решение США противоречит резолюции от 1981 года. Франция, Британия, Германия, Бельгия и Польша выразили опасения о "более широких последствиях признания незаконной аннексии".

Сирия в письме с просьбой о проведении заседания назвала решение США "вопиющим нарушением" резолюций Совбеза, а союзник Дамаска Северная Корея выразила поддержку "борьбе сирийского правительства и народа за возврат оккупированных Голанских высот". Заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков также сказал, что Вашингтон нарушил резолюции ООН, и предупредил, что решение Трампа может усилить нестабильность на Ближнем Востоке.

Впрочем, постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген назвал сирийское письмо Совбезу "глубоко циничным".

"Сирийское правительство в последние восемь лет грубо нарушало международные правила ведения войны и несет ответственность за тяжелые военные преступления и преступления против человечности", - сказал Хойсген.

Госсекретарь США Майк Помпео отмечал, что решение Вашингтона поможет урегулировать палестино-израильский конфликт, устранив неопределенность. При этом, по его словам, позиция США по непризнанию незаконной аннексии Крыма никак не противоречит признанию Вашингтоном суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Голанские высоты. Видео: Reuters

Как сообщалось, Дональд Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. По мнению президента, это нужно было сделать "десятилетия назад". Сирия, которая считает Голаны своей территорией, назвала решение Трампа вопиющим, а США – главным врагом арабских стран.

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