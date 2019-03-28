Совбез ООН раскритиковал решение Трампа по Голанским высотам
Позиция США противоречит резолюции от 1981 года, считает представитель Великобритании
Члены Совета безопасности ООН на внеочередном заседании раскритиковали решение президента США Дональда Трампа о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Таким образом, Совбез ООН не поддержал американское решение.
Совбез ООН назвал захват Израилем Голанов, входивших в состав Сирии, шагом "не имеющим законной силы и международного правового эффекта".
Постпред Британии при ООН Карен Пирс подчеркнула, что решение США противоречит резолюции от 1981 года. Франция, Британия, Германия, Бельгия и Польша выразили опасения о "более широких последствиях признания незаконной аннексии".
Сирия в письме с просьбой о проведении заседания назвала решение США "вопиющим нарушением" резолюций Совбеза, а союзник Дамаска Северная Корея выразила поддержку "борьбе сирийского правительства и народа за возврат оккупированных Голанских высот". Заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков также сказал, что Вашингтон нарушил резолюции ООН, и предупредил, что решение Трампа может усилить нестабильность на Ближнем Востоке.
Впрочем, постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген назвал сирийское письмо Совбезу "глубоко циничным".
"Сирийское правительство в последние восемь лет грубо нарушало международные правила ведения войны и несет ответственность за тяжелые военные преступления и преступления против человечности", - сказал Хойсген.
Госсекретарь США Майк Помпео отмечал, что решение Вашингтона поможет урегулировать палестино-израильский конфликт, устранив неопределенность. При этом, по его словам, позиция США по непризнанию незаконной аннексии Крыма никак не противоречит признанию Вашингтоном суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Как сообщалось, Дональд Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. По мнению президента, это нужно было сделать "десятилетия назад". Сирия, которая считает Голаны своей территорией, назвала решение Трампа вопиющим, а США – главным врагом арабских стран.
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