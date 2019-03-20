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Трамп рассказал о судьбе таможенных пошлин на китайские товары

Сегодня, 21:14

СМИ писали, что Вашингтон и Пекин находятся на финальной стадии подготовки торгового соглашения

Фото: Getty Images
Трамп рассказал о судьбе таможенных пошлин на китайские товары //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/290/af5/5c9290af50553.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/290/af5/5c9290af50553.jpg США СМИ писали, что Вашингтон и Пекин находятся на финальной стадии подготовки торгового соглашения

Вашингтон пока не будет отменять таможенные пошлины на китайские товары, несмотря на прогресс в переговорах с КНР, заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы достаточно долго обсуждаем вопрос о том, чтобы их снять. Потому что мы должны удостовериться, что если мы выполним условия сделки, то Китай сделает то же самое", – сказал президент журналистам на лужайке у Белого дома.

18 марта Трамп заявлял, что подготовка торговой сделки между США и КНР требует больше времени, чем планировалось первоначально.

Ранее глава минфина США Стивен Мнучин сообщил, что главы КНР и США не смогут завершить подписание соглашения до конца марта.

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп может в ближайшее время подписать соглашение с председателем КНР Си Цзиньпином о прекращении торговой войны. Как заявил сам Трамп, это возможно, если странам удастся преодолеть оставшиеся разногласия. По словам президента США, участники переговоров "очень-очень близки" к заключению соглашения.

Рынки уже пошли вверх после недавнего заявления Трампа о том, что он отложит повышение пошлин на импорт из Китая объемом 200 млрд долларов и перенесет крайний срок достижения соглашения. 

А пока США ограничивает импорт из Китая, Украину заполонили китайские товары:

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Тег Китай, США, Трамп, пошлины, торговое соглашение

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Источник:

Интерфакс-Украина

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