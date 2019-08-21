Трамп решил отдать Европе пойманных в Сирии террористов

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США не собираются держать у себя захваченных ранее в Сирии террористов и отправят их в страны происхождения, в частности в европейские. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Мы разгромили сто процентов халифата в Сирии. Мы держим тысячи захваченных террористов ИГ, — сказал он. — Отправим их туда, откуда они пришли, в том числе в европейские страны. Мы не хотим их держать у себя".

"Нам они не нужны. Вы согласны?" — риторически спросил Трамп.

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По его словам, на содержание спецтюрьмы в Гуантанамо за пятнадцать лет были потрачены миллиарды долларов. "Мы захватили их тысячами, теперь странам, в том числе европейским, их надо забрать", — заявил президент США.

В начале августа о том, что ИГ укрепляет свои позиции в Ираке и находится в процессе возрождения в Сирии, заявил в докладе генеральный инспектор Министерства обороны США. По его словам, ИГ также проявляет активность в сирийском лагере беженцев Эль-Холь, "работая над тем, чтобы набрать новых членов из большого числа внутренне перемещенных лиц, проживающих на территории лагеря".

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19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о решении начать вывод войск из Сирии. Предполагалось, что это произойдет в течение 100 дней. 10 февраля глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел сообщил, что вывод может начаться в ближайшие недели, однако решающим фактором будет обстановка на месте. Впоследствии высшие чины Пентагона, согласно публикациям в печати, фактически уговорили американского лидера пересмотреть первоначальное решение и оставить в Сирии часть сил США.

Напомним, что одно из самых массовых захоронений жертв террористов ИГИЛ было обнаружено в окрестностях Ракки в феврале – в братской и отдельных могилах находились тела более 3500 человек, которых казнили джихадисты. Тела не были опознаны, и среди них может быть очень много иностранцев, которые числятся как пропавшие без вести.

Как мы уже писали, в марте сообщалось, что территория Сирии полностью освобождена от террористической группировки "Исламское государство".

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