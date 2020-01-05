Трамп решил убрать Сулеймани за несколько минут – СМИ

/ Фото: REUTERS/Eva Marie Uzcategui

Президент США Дональд Трамп в течение нескольких минут принял окончательное решение провести операцию и ликвидировать командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Об этом сообщила американская газета The New York Times, ссылающаяся на несколько источников.

По их данным, речь идет о коротком промежутке времени, когда Трамп проводил очередное совещание в поместье Мар-а-Лаго (штат Флорида) в четверг около 17:00 по времени восточного побережья. Внезапно президента США вызвали на другую встречу, после непродолжительного отсутствия он вернулся и продолжил совещание, не пояснив причин своей краткой отлучки. Именно тогда, как поясняет газета, Трамп санкционировал нанесение с боевого беспилотника ракетного удара по машине, в которой ехал Сулеймани в международном аэропорту Багдада.

Согласно публикации, финальное решение президента США напрямую зависело от того, будут ли официальные лица Ирака встречать иранского генерала в воздушных воротах столицы. В таком случае американцы не нанесли бы удар, утверждают источники газеты. Обсуждение подготовки операции было ограничено узким кругом лиц, включая помощника главы государства по национальной безопасности Роберта О’Брайена, госсекретаря Майкла Помпео, министра обороны Марка Эспера, директора ЦРУ Джину Хэспел и исполняющего обязанности руководителя аппарата Белого дома Мика Малвэни.

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Как отмечается в публикации, установить точное местонахождение Сулеймани не представляло особого труда, так как он совершал поездки, практически демонстративно, не скрываясь. "Сулеймани, к которому относились как к члену королевской семьи, было нетрудно отыскать. Он чувствовал себя совершенно неприкасаемым, особенно в Ираке. Он делал селфи на поле боя и открыто подначивал США, потому что не считал это опасным", — приводит газета мнение бывшего сотрудника ЦРУ высокого ранга Марка Полимеропулоса.

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В статье приводится случай, когда в январе 2007 года у американских войск спецназначения был идеальный шанс убрать иранского генерала, ехавшего в автоколонне из Ирана на север Ирака. "Чтобы избежать боестолкновения и неизбежных политических придирок, я решил, что нам следует отслеживать передвижение автоколонны и не наносить немедленный удар", — приводит газета опубликованную в прошлом году статью американского генерала Стэнли Маккристала, который на момент описываемых событий возглавлял Объединенное командование специальных операций США.

Видео: Reuters

Ранее издание Politico со ссылкой на представителя Пентагона высокого ранга сообщило, что Дональд Трамп мог отдать военным распоряжение о ликвидации Сулеймани еще два месяца назад.

Напомним, что ранее 63-летний генерал-лейтенант Аль-Кудс Касем Сулеймани был убит на рассвете 3 января под Багдадом, куда он прибыл для встречи с командирами иракской милиции, – беспилотник подорвал два автомобиля, в которых, кроме Сулеймани, находился также заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Место иранского военачальника уже занял его заместитель бригадный генерал Исмаил Каани.

Духовный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи осудил убийство командира иранского спецназа и пообещал отомстить тем, кто за этим стоит. Хаменеи также объявил трехдневный общенациональный траур. А президент Хасан Рухани обещал отреагировать на случившееся "более ожесточенным противостоянием" Америке.

Пентагон взял ответственность за ликвидацию, отметив, что операция проводилась по указанию президента США Дональда Трампа. Непосредственной причиной удара считается попытка штурма американского посольства в Багдаде, предпринятая 31 декабря, ответственность за которую США возложили на Тегеран.

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