Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,53
27,06

Трамп считает, что США могли бы стать посредником в переговорах между Турцией и курдами

10 октября, 23:49

Турция атакует курдов, они воевали друг с другом в течение 200 лет, - заметил Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что в ситуации с турецкой операцией на северо-востоке Сирии у США есть три варианта действий, один из которых — посредничество в переговорах между Турцией и курдами. Об этом американский лидер написал в четверг у себя в Twitter.

Реклама

"Мы на 100% победили халифат ИГ, у нас больше нет войск в атакованном Турцией районе в Сирии. Мы прекрасно выполнили свою работу. Теперь Турция атакует курдов, они воевали друг с другом в течение 200 лет. У нас есть выбор из трех вариантов: направить тысячи военнослужащих и одержать военную победу, серьезно ударить по Турции в финансовом плане и с помощью санкций или стать посредником для заключения соглашения между Турцией и курдами", — написал он.

В тренде
ЕС даст ответ по вопросу соглашения о Brexit: Макрон назвал сроки

Ранее НАТО и Евросоюз уже выразили обеспокоенность началом военной операцией Турции в Сирии и призвали Анкару прекратить бомбардировки приграничных районов соседнего государства.

Кроме того, ближайший союзник сирийского режима Башар Асада – Иран – также призвал турецкое руководство пересмотреть свою позицию по Сирии и начал внеплановые военные маневры рядом с турецкой границей.

В свою очередь президент США Дональд Трамп назвал начало наступательной операции Турции в Сирии плохой идеей.

Отметим, что ранее Пентагон проинформировал президента Дональда Трампа о том, что территория Сирии полностью освобождена от боевиков террористической группировки "Исламское государство".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Сирия США Турция война переговоры курды Дональд Трамп

Источники: Сегодня , ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В США возросло число жертв крушения бомбардировщика времен Второй мировой войны
В США возросло число жертв крушения бомбардировщика времен Второй мировой войныСША
На фото впервые показали
На фото впервые показали "корабль-призрак" из прошлого векаFun
Свидетель подменил невесту на свадьбе в США: видео
Свидетель подменил невесту на свадьбе в США: видеоСША
В США стартовал крупнейший в мире фестиваль воздушных шаров
В США стартовал крупнейший в мире фестиваль воздушных шаровСША
В Лос-Анджелесе женщина удивила пассажиров метро невероятной арией
В Лос-Анджелесе женщина удивила пассажиров метро невероятной ариейСША
Трампу не место в
Трампу не место в "нормандском формате": в США назвали причинуПолитика

Новости партнеров

Loading...