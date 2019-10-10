Трамп считает, что США могли бы стать посредником в переговорах между Турцией и курдами

Турция атакует курдов, они воевали друг с другом в течение 200 лет, - заметил Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что в ситуации с турецкой операцией на северо-востоке Сирии у США есть три варианта действий, один из которых — посредничество в переговорах между Турцией и курдами. Об этом американский лидер написал в четверг у себя в Twitter.

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"Мы на 100% победили халифат ИГ, у нас больше нет войск в атакованном Турцией районе в Сирии. Мы прекрасно выполнили свою работу. Теперь Турция атакует курдов, они воевали друг с другом в течение 200 лет. У нас есть выбор из трех вариантов: направить тысячи военнослужащих и одержать военную победу, серьезно ударить по Турции в финансовом плане и с помощью санкций или стать посредником для заключения соглашения между Турцией и курдами", — написал он.

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Ранее НАТО и Евросоюз уже выразили обеспокоенность началом военной операцией Турции в Сирии и призвали Анкару прекратить бомбардировки приграничных районов соседнего государства.

Кроме того, ближайший союзник сирийского режима Башар Асада – Иран – также призвал турецкое руководство пересмотреть свою позицию по Сирии и начал внеплановые военные маневры рядом с турецкой границей.

В свою очередь президент США Дональд Трамп назвал начало наступательной операции Турции в Сирии плохой идеей.

Отметим, что ранее Пентагон проинформировал президента Дональда Трампа о том, что территория Сирии полностью освобождена от боевиков террористической группировки "Исламское государство".

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