Трамп снова cдал тест на коронавирус

Президент США Дональд Трамп вновь сделал тест на наличие у него коронавируса, результат оказался отрицательным. Об этом сообщило агентство Reuters cо ссылкой на заявление лечащего врача Трампа Шона Конли.
Врач отметил, что для анализа использовался новый экспресс-тест, благодаря чему результат удалось определить уже через 15 минут. "Президент здоров, симптомов заболевания, вызываемого коронавирусом нет", — приводит агентство Reuters слова Конли.
Первый тест на коронавирус Трамп прошел 14 марта. На следующий день Конли сообщил, что результаты теста оказались отрицательными.
Ранее Трамп заявил, что США находятся на первом месте в мире по тестированию на коронавирус. "Мы проводим больше тестов за день, чем другие страны за недели и месяцы", – уверяет Трамп.
Добавим, что ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп подтвердил, что первая леди Мелания Трамп сдала тест на COVID-19, результат отрицательный. "Она в порядке. Тест отрицательный", – заявил американский лидер Дональд Трамп.
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