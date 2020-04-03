Трамп снова cдал тест на коронавирус

Это не первый раз, когда американский президент сдает тест на новую пневмонию

Президент США Дональд Трамп вновь сделал тест на наличие у него коронавируса, результат оказался отрицательным. Об этом сообщило агентство Reuters cо ссылкой на заявление лечащего врача Трампа Шона Конли.

Врач отметил, что для анализа использовался новый экспресс-тест, благодаря чему результат удалось определить уже через 15 минут. "Президент здоров, симптомов заболевания, вызываемого коронавирусом нет", — приводит агентство Reuters слова Конли.

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Первый тест на коронавирус Трамп прошел 14 марта. На следующий день Конли сообщил, что результаты теста оказались отрицательными.

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Ранее Трамп заявил, что США находятся на первом месте в мире по тестированию на коронавирус. "Мы проводим больше тестов за день, чем другие страны за недели и месяцы", – уверяет Трамп.

Добавим, что ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп подтвердил, что первая леди Мелания Трамп сдала тест на COVID-19, результат отрицательный. "Она в порядке. Тест отрицательный", – заявил американский лидер Дональд Трамп.

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