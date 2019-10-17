Трамп снова опозорился: назвал президента Италии "моцареллой"

Американский лидер также рассказал о "тысячелетних" связях США и Италии

Американский президент Дональд Трамп, который только недавно опозорился незнанием истории, снова оконфузился.

Несмотря на то, что США были основаны лишь в 1776 году, президент рассказал о "тысячелетних" отношениях своей страны и Италии.

Такое необычное заявление он сделал на встрече со своим итальянским коллегой Серджо Маттареллой 16 октября.

"США и Италия связаны общим культурным и политическим наследием, которое насчитывает тысячи лет – вплоть до Древнего Рима", – заявил хозяин Белого дома.

Что любопытно, официальный аккаунт американской администрации в Twitter повторил такое нелепое заявление.

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Однако на этом конфузе Трамп не остановился – в какой-то момент он оговорился и перепутал фамилию своего собеседника, назвав его "моцареллой" (вид итальянского молодого сыра).

По этому поводу пользователи в интернете разделились на два лагеря – одни троллили лично президента, а вторых рассмешила реакция женщины, которой пришлось переводить сказанное Трампом.

"Слушающая Дональда Трампа переводчица итальянского президента Серджо Матареллы – это каждый из нас", – написал один из юзеров.

В то же время, другой допустил, что сперва она переводит текст на обычный английский, а уже потом – на итальянский.

Стоит отметить, что это далеко не первая оговорка Дональда Трампа в именах высокопоставленных иностранных лидеров. Так, в июне он назвал наследника британского престола принца Уэльского Чарльза "Принцем Китов", перепутав Prince of Wales с Whales.

А в прошлом году президент США допустил опечатку при написании имени своей супруги Меланьи, назвав ее "Мелани".

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