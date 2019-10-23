Трамп снял санкции с Турции

США готовы вернуть санкции, если им "что-то не понравится"

Реджеп Эрдоган и Дональд Трамп / Фото: Flickr

Американские власти приняли решение снять санкции, которые были наложены на Турцию в связи с началом военной операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии.

Об этом 23 октября сообщил президент США Дональд Трамп, призвав другие страны помочь Анкаре в укреплении контроля над ее границей с Сирией.

"Я отдал министру финансов Стивену Мнучину распоряжение отменить все санкции, введенные 14 октября", — сказал он, выступая в Белом доме..

Реклама

В то же время, Вашингтон готов восстановить действие санкций, если действия Анкары в отношении Сирии окажутся неудовлетворительными.

"Санкции будут отменены, пока не произойдет что-то, что нам не понравится", — добавил Трамп.

В тренде Эрдоган и Путин шесть часов разговаривали о Сирии: о чем договорились

Он уточнил, что США могут существенно увеличить таможенные пошлины турецкий импорт.

Напомним, что, помимо Соединенных Штатов, на ограничительные меры пошли также и другие страны. Например, Евросоюз, Канада, ввели эмбарго на поставки вооружений Турции из-за военной кампании в Сирии.

Военная операция Вооруженных сил Турции "Источник мира" в Сирии началась 9 октября. Турецкая армия начала наступление на позиции курдов в соседнем государстве с целью "уничтожения террористического коридора, который пытались создать вдоль границы республики, а также достижения мира и стабильности в регионе".

Однако позже Анкара и Вашингтон заключили соглашение, в котором говорится о приостановке боевых действий на северо-востоке Сирии, а также – о создании в приграничных сирийских районах зоны безопасности.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама