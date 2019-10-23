Трамп снял санкции с Турции

Американские власти приняли решение снять санкции, которые были наложены на Турцию в связи с началом военной операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии.
Об этом 23 октября сообщил президент США Дональд Трамп, призвав другие страны помочь Анкаре в укреплении контроля над ее границей с Сирией.
"Я отдал министру финансов Стивену Мнучину распоряжение отменить все санкции, введенные 14 октября", — сказал он, выступая в Белом доме..
В то же время, Вашингтон готов восстановить действие санкций, если действия Анкары в отношении Сирии окажутся неудовлетворительными.
"Санкции будут отменены, пока не произойдет что-то, что нам не понравится", — добавил Трамп.
Он уточнил, что США могут существенно увеличить таможенные пошлины турецкий импорт.
Напомним, что, помимо Соединенных Штатов, на ограничительные меры пошли также и другие страны. Например, Евросоюз, Канада, ввели эмбарго на поставки вооружений Турции из-за военной кампании в Сирии.
Военная операция Вооруженных сил Турции "Источник мира" в Сирии началась 9 октября. Турецкая армия начала наступление на позиции курдов в соседнем государстве с целью "уничтожения террористического коридора, который пытались создать вдоль границы республики, а также достижения мира и стабильности в регионе".
Однако позже Анкара и Вашингтон заключили соглашение, в котором говорится о приостановке боевых действий на северо-востоке Сирии, а также – о создании в приграничных сирийских районах зоны безопасности.
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