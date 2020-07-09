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Трамп собирается запретить в США популярную соцсеть

9 июля, 05:31

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Белый дом изучает возможность запрета TikTok в связи с эпидемией коронавируса

В качестве санкций за охватившую мир пандемию коронавируса Белый дом изучает возможность запрета в США популярного китайского сервиса TikTok.

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Об этом, как сообщает Fortune, заявил президент США Дональд Трамп, комментируя аналогичное заявление вице-президента Майка Помпео, сделанное накануне.

"Да, это то, что мы рассматриваем. Это большой бизнес. Посмотрите, что Китай сделал с этим вирусом, что они сделали с этой страной и со всем миром, позор", – сказал Трамп.

В то же время, он не раскрыл никакие подробности насчет этого решения, сказав лишь, что запрет TikTok является "одним из многих" вариантов ответа правительству КНР из-за коронавируса.

Помпео же, в свою очередь, допускает запрет соцсети, чтобы помешать передаче данных американских пользователей "в руки Коммунистической партии Китая".

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"Мы никогда не передавали данные пользователей правительству Китая и мы не будем делать этого, в случае запроса", – ответили ему в компании, напомнив, что множество работников TikTok – американцы, включая главного операционного директора Кевина Майера.

Напомним, ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм представил в верхней палате Конгресса США законопроект о введении санкций против Китая за отказ сотрудничать при расследовании происхождения COVID-19. Этот закон, по словам республиканцев, "уполномочил бы президента предпринимать соответствующие действия против правительства Китая, чтобы избежать повторения подобных вспышек в будущем".

Стоит отметить, что США возлагают ответственность за ситуацию с коронавирусом не только на Китай, но и на Всемирную организацию здравоохранения. В связи с этим Трамп даже вывел свою страну из ВОЗ.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай соцсети запрет курения коронавирус Дональд Трамп TikTok COVID-19

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