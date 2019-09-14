Трамп: США уничтожили сына Усамы бен Ладена

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Президент США Дональд Трамп объявил об уничтожении Хамзы бен Ладена – сына одиозного Усамы бен Ладена, главаря террористической группировки "Аль-Каида".

По данным Белого дома, младший бен Ладен был убит во время операции в афгано-пакистанском регионе, сообщает Reuters.

"Уничтожение Хамзы бен Ладена не только лишит "Аль-Каиду" важных лидерских навыков и символической связи с его отцом, но и подорвет важные оперативные действия группировки. Хамза бен Ладен отвечал за планирование и связи с разными террористическими группировками", — отметил Трамп.

При этом сообщении Белого дома не сказано о времени проведения операции, а также о ее подробностях.

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Стоит отметить, что информация о гибели Хамзы бен Ладена в американских СМИ начала появляться еще в конце августа – об этом писали журналисты газеты The New York Times, сообщали телеканалы CNN и NBC News со ссылкой на источники в Белом доме.

В них говорилось, что ликвидация состоялась в течение последних двух лет, однако подтверждение о гибели Хамзы Вашингтон получил совсем недавно.

Так, в одном из сообщений говорилось о том, что Хамза бен Ладен, предположительно, родился в 1989 году. Его отец перебрался в Афганистан в 1996 году и объявил войну США, а Хамза оставался с отцом и периодически появлялся в пропагандистских видеороликах "Аль-Каиды".

Усама бен Ладен был уничтожен в ходе спецоперации США в 2011 году в поселке Абботтабад на территории Пакистана.

Напомним, ранее США выразили готовность заплатить миллион долларов за данные о местонахождении сына Усамы бен Ладена.

Также мы писали, что в прошлом году ЦРУ опубликовало почти 470 тысяч документов, связанных с Усамой бен Ладеном, включая его личный дневник. Тем временем, бывшему телохранителю бен Ладена доверили охранять больницы в Германии.

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