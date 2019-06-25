Трамп пригрозил Ирану уничтожением

США готовы нанести по Исламской Республике удар с "огромной силой"

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Barria.

На фоне и без того накалившихся отношений Вашингтона и Тегерана президент США Дональд Трамп подлил масла в огонь и пригрозил, что, если Иран нанесет удар по каким-либо американским объектам, страну ждет разрушительный ответный удар.

"Руководство Ирана не понимает слов "хорошо" или "сострадание". К сожалению, они понимают только язык силы, и США, вне всяких сомнений, являются самой мощной военной силой в мире, которая за последние два года вложила 1,5 трлн долларов (в оборонную сферу. – Ред.)", – написал Трамп на своей странице в Twitter 25 июня.

Президент добавил, что иранский народ страдает, потому что власти страны "тратят все на террор".

"Любое нападение Ирана на что-либо американское будет встречено с огромной и подавляющей силой. В некоторых областях подавляющее будет означать уничтожение. Джона Керри и Обамы больше нет!" – резюмировал Трамп.

Таким образом, он прокомментировал выпад своего иранского коллеги Хасана Роухани, который после новой волны американских санкций сказал, что американскую администрацию "охватила умственная неполноценность" и она не знает, что делает.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Трамп отдал приказ нанести несколько точечных ударов по Ирану в ответ на сбитый беспилотник. Сам президент эту информацию подтвердил и рассказал подробности.

Кроме того, ранее стало известно о том, что иранские военные пытались сбить другой американский беспилотник. Подробнее о случившемся смотрите в видеосюжете:

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