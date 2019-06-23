Может вспыхнуть большая война: Иран обратился к США

Между странами назревает военный конфликт из-за сбитого американского беспилотника

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В Иране оценили вероятность начала новой войны в регионе и считают, что в случае начала боевых действий, военный конфликт может разразиться до серьезных масштабов. Об этом заявил командующий совместными операциями вооруженных сил Исламской республики генерал-майор Голямали Рашид.

По его словам, любой конфликт с Ираном повлечет непредсказуемые последствия для региона и американских войск.

"Если случится война, ее масштабы и продолжительность будут непредсказуемыми. Администрация (президента США) Трампа должна ответственно отнестись к защите жизней американских солдат", – сказал Рашид.

В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, комментируя напряженность между Вашингтоном и Тегераном, сказал: "Ни Иран, ни какая-либо другая враждебная сила не должны ошибочно принимать рассудительность и осторожность США за слабость".

Как сообщали новости "Сегодня", противостояние между странами обострилось после того, как иранская ракета "земля-воздух" сбила БПЛА вооруженных сил США в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом. Хотя иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что беспилотник якобы был поражен в небе над провинцией Хормозган на юге Ирана. Также они указали, что дрон был сбит после того, как он вторгся в воздушное пространство Ирана. Однако американские представители опровергли информацию о полетах своих БПЛА в воздушном пространстве этой страны. Иранская сторона также уверяла, что сбила аппарат RQ-4 Global Hawk Block 40, однако американские военные заявили, что речь идет о похожем БПЛА MQ-4 °C Triton, принадлежавшем ВМФ США. За такие действия президент США Дональд Трамп одобрил нанесение ударов по целям в Иране.

Также сегодня стало известно, что Трамп объявил о новых санкциях США против Ирана. Американский президент заверил, что планы военных ударов остаются "на столе".

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