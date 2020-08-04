Трамп уверен, что США получат вакцину против коронавируса в 2020 году

В США при работе над вакциной сочетают скорость и безопасность

В США до конца года, возможно, будет готова вакцина от коронавируса COVID-19, заявил американский президент Дональд Трамп, – пишет "Интерфакс.

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"Мы идём к тому, чтобы получить вакцину в этом году", – сказал он на брифинге в Белом доме.

Трамп отметил, что в США при работе над вакциной "сочетают скорость работы и безопасность".

Ранее сообщалось, что в США завершились успешные испытания вакцины против коронавируса на животных.

Опыты ставились на 36 макаках-резусах и 50 хомяках. Но в компании заявили, что опыты на животных не гарантируют успешного воздействия средства на людей.

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Regeneron Pharmaceuticals получила контракт на сумму 450 млн долларов на производство и поставку экспериментального средства лечения и предотвращения коронавирусной инфекции.

Ранее власти США предоставили 1,2 млрд долларов британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета. Также 486 млн долларов получила американская биотехнологическая компания Moderna и 456 млн долларов — фармацевтическая Johnson & Johnson. Созданием вакцины от коронавируса в США также занимаются компании Merck и Pfizer.

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