Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,56
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

США хотят жестко наказать Всемирную организацию здравоохранения: СМИ узнали детали

13 апреля, 16:37

Станислав Кожемякин

Белый дом разрабатывает план возмездия ВОЗ из-за коронавируса

Недовольные работой Всемирной организации здравоохранения США собираются ее покарать за коронавирусный кризис не только приостановлением взносов в бюджет, но и создав альтернативу ВОЗ.

Об этом сообщает Politico, ссылаясь на собственные источники, которые утверждают, что соответствующие планы уже рассматривают в администрации президента США Дональда Трампа.

Новая структура может быть сформирована по аналогии с Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС).

Реклама

Также источники утверждают, что США могут предложить реформировать ВОЗ, потому что, по их мнению, организация оказывает слишком много внимания Китаю. Американский президент Дональд Трамп и раньше называл эту организацию прокитайской, притом, что в прошлом году Вашингтон перевел на счет ВОЗ 452 млн долларов, тогда как Пекин – лишь 42 млн.

В тренде
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 13 апреля и все подробности

Напомним, что на прошлой неделе Трамп и глава Госдепа Майк Помпео обвинили Всемирную организацию здравоохранения в ошибках во время кризиса вокруг коронавируса COVID-19.

В свою очередь, генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к единению вместо разбирательств и поиска виновных. В то же время, он обещал после окончания пандемии изучить, как именно инфекция появилась и так быстро распространилась, а также последовавшие меры и реакцию на эту кризисную ситуацию.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США ВОЗ здравоохранение

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 13 апреля
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 13 апреляЕвросоюз
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 13 апреля и все подробности
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 13 апреля и все подробностиДругие страны
В Китае повторно закрыли на карантин целый округ
В Китае повторно закрыли на карантин целый округДругие страны
В Китае объявлен общенациональный траур по жертвам коронавируса
В Китае объявлен общенациональный траур по жертвам коронавирусаДругие страны
Коронавирус обошел стороной самую закрытую страну мира с жесткой диктатурой
Коронавирус обошел стороной самую закрытую страну мира с жесткой диктатуройTravel
В Канаде увеличилось количество зараженных коронавирусом
В Канаде увеличилось количество зараженных коронавирусомДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...