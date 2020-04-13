США хотят жестко наказать Всемирную организацию здравоохранения: СМИ узнали детали

Недовольные работой Всемирной организации здравоохранения США собираются ее покарать за коронавирусный кризис не только приостановлением взносов в бюджет, но и создав альтернативу ВОЗ.

Об этом сообщает Politico, ссылаясь на собственные источники, которые утверждают, что соответствующие планы уже рассматривают в администрации президента США Дональда Трампа.

Новая структура может быть сформирована по аналогии с Объединенной программой ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС).

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Также источники утверждают, что США могут предложить реформировать ВОЗ, потому что, по их мнению, организация оказывает слишком много внимания Китаю. Американский президент Дональд Трамп и раньше называл эту организацию прокитайской, притом, что в прошлом году Вашингтон перевел на счет ВОЗ 452 млн долларов, тогда как Пекин – лишь 42 млн.

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Напомним, что на прошлой неделе Трамп и глава Госдепа Майк Помпео обвинили Всемирную организацию здравоохранения в ошибках во время кризиса вокруг коронавируса COVID-19.

В свою очередь, генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к единению вместо разбирательств и поиска виновных. В то же время, он обещал после окончания пандемии изучить, как именно инфекция появилась и так быстро распространилась, а также последовавшие меры и реакцию на эту кризисную ситуацию.

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