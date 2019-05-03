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Трамп внес в Сенат кандидатуру нового постпреда США в ООН

3 мая, 01:33

Трамп рассматривал четырех кандидатов на должность постпреда при ООН

Фото: AFP

Американский президент Дональд Трамп отправил на рассмотрение Сената Конгресса кандидатуру посла США в Канаде Келли Крафт, выдвинутую ранее на должность постоянного представителя страны при ООН.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Комитет по иностранным делам Сената должен определить дату слушаний, на которых выступит Крафт, после чего его члены должны решить, рекомендовать ли Сенату полного состава утвердить ее кандидатуру. Затем в верхней палате Конгресса пройдет уже окончательное голосование.

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Трамп рассматривал четырех кандидатов на должность постпреда при ООН: Келли Крафт, свою экс-советницу Дину Пауэлл, посла в Германии Ричарда Гренелла и бывшего кандидата-республиканца в сенаторы от штата Мичиган Джона Джеймса. В Белом доме также обсуждали возможность выдвижения на этот пост дочери президента Иванки Трамп.

The Wall Street Journal также со ссылкой на источники, сообщила, что Трамп всерьез рассматривает кандидатуру 57-летней Крафт, которая была назначена на пост посла США в Канаде в октябре 2017 года. По данным издания, в вашингтонской администрации Крафт высоко ценят.

Крафт в 2004–2005 гг. курировала финансовые вопросы отделения Республиканской партии в штате Кентукки. Она помогала собирать средства для избирательных кампаний губернатора Эрни Флетчера, сенатора Митча Макконнелла и конгрессмена Хэла Роджерса. Во время президентских выборов в США в 2004 году Крафт поддерживала Джорджа Буша — младшего. В период его президентства в 2007 году она занималась политикой США в Африке в постоянном представительстве при ООН.

Во время президентских выборов 2016 года Крафт поддержала кандидатов-республиканцев — сначала Марко Рубио, а затем Трампа. По данным американских СМИ, вместе с нынешним супругом Джо Крафтом пожертвовала на предвыборную кампанию действующего президента около 2 млн долларов.

Накануне Хезер Науэрт сняла свою кандидатуру с выдвижения на пост постпреда США при ООН. По словам Науэрт, она отказывается от борьбы за должность ради своей семьи.

Напомним, что действующий постпред США при ООН Никки Хейли подала в отставку с должности, заявив о желании взять "небольшой перерыв".

Также мы писали, что 17 декабря Дональд Трамп выразил намерение назначить Хезер Науэрт на место Хейли, охарактеризовав ее как "очень талантливую, умную и смышленую".

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Тег США, Белый дом, ООН, Трамп, сенат, кандидатура, постпред, крафт

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Источник:

ТАСС

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