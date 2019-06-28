Трамп во врем встречи рассмешил Путина: появилось видео

Встреча лидеров США и России уже закончилась, но журналисты "смакуют" один момент во время встречи

Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп на встрече с российским лидером Владимиром Путиным призвал Россию не вмешиваться в американские выборы, чем вызвал смех у хозяина Кремля.

Так, присутствовавшие на переговорах журналисты задавали президенту США вопрос, попросит ли он Путина не вмешиваться в выборы в 2020 году, на что Трамп повернулся к российскому президенту и сказал: "Да, конечно, попрошу. Не вмешивайтесь в выборы, президент. Не вмешивайтесь в выборы".

В ответ Путин только рассмеялся, прослушав перевод с английского языка. Западные журналисты оценивают данное предостережение Трампа больше шуточным.

В то же время американский лидер заявил, что не обсуждал с Путиным нападения россиян на украинские корабли в Керченском проливе, что стало помехой в прошлом году на саммите G20 для их личной встречи.

Как сообщали новости "Сегодня", в Японии сегодня стартовал саммит G20, который продлится два дня. В Осаку съехались мировые лидеры, среди которых канцлер Германии Ангела Меркель, руководство Евросоюза, президент Франции Эммануэль Макрон.

Также Трамп с Путиным отметился знаменитым своим рукопожатием.

Видео: Twitter

В свою очередь глава Центра проблем РФ Нацинститута стратегических исследований Петр Бурковский рассказал в комментарии сайту "Сегодня", на какую уступку может пойти президент России на встрече с Трампом. Пойдя навстречу с американским лидером, Путин может "убить сразу нескольких зайцев" и извлечь выгоду, считает эксперт.

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