Українська
$ 26,93
30,54
  1. Мировые новости
  2. США

Трамп впервые появился на публике в защитной маске: видео

12 июля, 10:34

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Президент США заявил, что никогда не был против масок

Президент США Дональд Трамп впервые за время пандемии коронавируса появился на публике в защитной маске. Об этом сообщает CNN.

Реклама

"Я решил надеть маску. Я считаю, что когда вы находитесь в больнице, где разговариваете с военными, людьми, которые только вышли из операционной, то это хорошее место, чтобы носить маску. Я думаю, это здорово – носить маску. Я никогда не был против масок, но я действительно считаю, что всему свое время и место", – заявил Трамп.

По информации издания, маску он надел во время посещения военного госпиталя имени Уолтера Рида недалеко от Вашингтона, где встретился с ранеными военными и медработниками, ухаживающими за пациентами с коронавирусом.

CNN сообщает, что носить маску Трампа просили его помощники, призывавшие показать пример своим сторонникам.

Напомним, ранее экс-вице-президент Джозеф Байден подверг критике действующего лидера страны Дональда Трампа за насмешки над теми, кто из-за пандемии коронавируса носит маски.

Реклама

Также мы сообщали, что девушка Дональда Трампа-младшего и одна из главных организаторов сбора средств в избирательный фонд Дональда Трампа-старшего Кимберли Гилфойл заразилась коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

США маска коронавирус Дональд Трамп

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В США рассказали, что ждет Россию, если она ударит по Украине из Крыма
В США рассказали, что ждет Россию, если она ударит по Украине из КрымаПолитика
"Никто не знает, что в голове у Путина": интервью с экс-послом США Уильямом ТейлоромПолитика
В США произошла стрельба на семейной вечеринке, среди погибших – дети
В США произошла стрельба на семейной вечеринке, среди погибших – детиСША
Пара живет и путешествует в старом автобусе за 700 долларов: фото
Пара живет и путешествует в старом автобусе за 700 долларов: фотоFun
Коронавирус ускоряется: директор ВОЗ озвучил плохие новости
Коронавирус ускоряется: директор ВОЗ озвучил плохие новостиДругие страны
Стать главным союзником США: экс-посол объяснил, что это даст Украине
Стать главным союзником США: экс-посол объяснил, что это даст УкраинеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять