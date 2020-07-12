Трамп впервые появился на публике в защитной маске: видео

Президент США заявил, что никогда не был против масок

Президент США Дональд Трамп впервые за время пандемии коронавируса появился на публике в защитной маске. Об этом сообщает CNN.

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"Я решил надеть маску. Я считаю, что когда вы находитесь в больнице, где разговариваете с военными, людьми, которые только вышли из операционной, то это хорошее место, чтобы носить маску. Я думаю, это здорово – носить маску. Я никогда не был против масок, но я действительно считаю, что всему свое время и место", – заявил Трамп.

По информации издания, маску он надел во время посещения военного госпиталя имени Уолтера Рида недалеко от Вашингтона, где встретился с ранеными военными и медработниками, ухаживающими за пациентами с коронавирусом.

CNN сообщает, что носить маску Трампа просили его помощники, призывавшие показать пример своим сторонникам.

Напомним, ранее экс-вице-президент Джозеф Байден подверг критике действующего лидера страны Дональда Трампа за насмешки над теми, кто из-за пандемии коронавируса носит маски.

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Также мы сообщали, что девушка Дональда Трампа-младшего и одна из главных организаторов сбора средств в избирательный фонд Дональда Трампа-старшего Кимберли Гилфойл заразилась коронавирусом.

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