Трамп вылетел на встречу с Ким Чен Ыном во Вьетнаме
Самолет с главой американского государства уже вылетел в Ханой с авиабазы Эндрюс под Вашингтоном
Американский президент Дональд Трамп вылетел из Америки во Вьетнам, где 27-28 февраля состоится второй в истории саммит США-КНДР, в ходе которого он встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
25 февраля самолет хозяина Белого дома отправился в Ханой с расположенной под Вашингтоном авиабазы Эндрюс. Ожидается, что в пункт назначения Трамп прибудет вечером во вторник, 26 февраля.
По неофициальным данным на время саммита американская делегация остановится в элитной гостинице JW Marriott, которая расположена в новом деловом районе столицы Вьетнама.
Стоит отметить, что в день вылета в Белом доме состоялась встреча Трампа с американскими губернаторами, на которой он назвал будущий саммит потрясающим и обещал затронуть темы, которые до этого никто не поднимал.
Напомним, ранее американский президент сообщил, что в организации саммита Вашингтону помог Пекин, и что одним из главных вопросов на встрече станет денуклеаризация Корейского полуострова.
Мы также писали, что в отличие от Трампа его визави, Кем Чен Ын, отправился во Вьетнам на специальном бронированном поезде, которым пользовались еще его отец и дед.
Как уже сообщалось, второй американско-северокорейский саммит пройдет в таком же формате, как и первый: лидеры США и КНДР проведут встречу тет-а-тет, пообедают и примут участие во встречах их делегаций в расширенном формате.
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