Трамп высмеял "клоунов и неудачников" в ФБР

Сегодня, 16:49

Президент США напомнил о том, что жена экс-замдиректора ФБР Эндрю Маккейба получала деньги от штаба Хиллари Клинтон

Фото: AFP
Фото: AFP

Американский президент Дональд Трамп раскритиковал бывшее руководство Федерального бюро расследований – экс-директора ФБР Джеймса Коми, его заместителя Эндрю Маккейба и других сотрудников ведомства, назвав их "клоунами и неудачниками".

"Восстановит ли когда-нибудь ФБР свою некогда звездную репутацию, так сильно поврежденную Коми, Маккейбом, Питером Стржоком, его милой любовницей Лизой Пейдж, а также другими высокопоставленными чиновниками – на данный момент отстраненными от своих обязанностей или уволенными? Эти клоуны и неудачники навредили стольким прекрасным людям в ФБР!" – написал глава Белого дома в своем Twitter.

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Трамп также задался вопросом, почему ФБР не передало правозащитной организации Judicial Watch и прочим учреждениям ни единого сообщения из переписки Эндрю Маккейба, который как близкий соратник и заместитель бывшего директора ФБР Эндрю Маккейб был непосредственно связан с расследованиями о президентских выборах в 2016 году.

"Что они скрывают? Во время президентской кампании Хиллари Клинтон жена Маккейба получала от ее людей большие деньги", – написал президент.

В частности, до своего увольнения в 2016 году Маккейб был причастен к расследованиям об использовании Хиллари Клинтон частной почты для служебной переписки и о предполагаемой связи кампании Дональда Трампа с Россией.

Напомним, что ранее Трамп выразил возмущение тем фактом, что Министерство юстиции США и ФБР внедрили информатора в его предвыборный штаб в 2016 году.

Кроме того, он призывал привлечь к ответственности тех, кто составил досье с компроматом на него.
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"Сегодня"

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