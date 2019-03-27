Трамп заговорил о введении войск в Венесуэлу: не обошлось без России

Из-за прибытия в страну самолетов с российскими военными США готовы на любую реакцию

Фабиана Росалес и Дональд Трамп. Фото: AFP

Трамп заговорил о введении войск в Венесуэлу: не обошлось без России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/ba4/e97/5c9ba4e9753ef.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/ba4/e97/5c9ba4e9753ef.jpg 2019-03-27T18:39:53+02:00 США Из-за прибытия в страну самолетов с российскими военными США готовы на любую реакцию

Вашингтон готов изучить все возможные варианты реагирования на прибытие в Венесуэлу самолетов с российскими военными, предупредил президент США Дональд Трамп 27 марта.

"Россия должна уйти", — заявил он на приеме в Белом Доме супруги лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо Фабианой Росалес.

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Он также заверил в том, что США допускают все варианты действий для достижения этой цели.

"Чтобы вы понимали: все варианты возможны", – подчеркнул Трамп.

Кроме того, он утверждает, что Кремлю известно о такой позиции Соединенных Штатов.

"Они знают, они знают", – сказал хозяин Белого дома на соответствующий вопрос.

Вдобавок к этому, Трамп сказал, что методы экономических и политических санкций в отношении Венесуэлы практически исчерпаны, поэтому едва ли не единственной мерой воздействия на режим Николаса Мадуро остается применение военной силы.

"Они уже находятся под большим давлением — у них нет денег, нет нефти, ничего нет. Они и так находятся под большим давлением. У них нет электричества. Нельзя добиться большего давления кроме применения военных", – резюмировал американский президент.

Напомним, ранее в американском правительстве заявили, что Россия перебросила в Венесуэлу представителей сил специального назначения, включая "специалистов по кибербезопасности".

Кроме того, как мы уже писали, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон "не потерпит" вмешательства иностранных военных в дела западного полушария планеты.

Также в венесуэльском МИД сообщили, что санкции США против Банка экономического и социального развития Венесуэлы и его дочерних структур затронут почти 24 млн клиентов.

Также о том, что нужно знать о ситуации в Венесуэле, смотрите в видеосюжете "Сегодня":

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