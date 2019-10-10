Трамп заставлял экс-госсекретаря прекратить дело против клиента Джулиани

Трамп изложил свое требование Тиллерсону на встрече в Овальном кабинете Белого дома в 2017 году

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Президент США Дональд Трамп оказывал давление на Рекса Тиллерсона, когда тот занимал пост госсекретаря, чтобы убедить Министерство юстиции страны прекратить дело против ирано-турецкого предпринимателя Резы Зарраба, интересы которого представлял ныне личный адвокат главы государства Рудольф Джулиани. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на три собственных источника.

По их данным, Трамп изложил свое требование Тиллерсону на встрече в Овальном кабинете Белого дома в 2017 году. Госсекретарь США отказался, аргументировав свою позицию тем, что подобный шаг станет вмешательством в следствие по делу бизнесмена, обвинявшегося в нарушении санкций США против Ирана. Тиллерсон повторил свои доводы в разговоре с руководителем аппарата сотрудников Белого дома (на тот момент Джоном Келли) после окончания совещания в Овальном кабинете. Остальные должностные лица, присутствовавшие на совещании, были шокированы ультимативным тоном президента США.

Обвинения против Зарраба рассматривал федеральный суд Нью-Йорка. Интересы предпринимателя представляли Джулиани и бывший генеральный прокурор США Майкл Мукасей. Джулиани, согласно публикации, лично признавал, что обращался к властным структурам США с целью добиться внесудебного урегулирования претензий к своему клиенту. Минюст в данном случае был преисполнен решимости довести дело Зарраба до конца.

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Бизнесмен проходил по тому же делу, что и заместитель председателя турецкого Halkbank Хакан Атилла. В январе 2018 года жюри присяжных федерального суда на Манхэттене признало Атиллу виновным в том, что он оказывал помощь в переводе средств, полученных Ираном от продажи нефти и газа. Зарраб раскрыл следствию схему доставки в Иран денежных средств путем незаконной продажи золота банком Halkbank в Дубай и признал себя виновным в нарушении санкций против Ирана. 16 мая 2018 года его приговорили к трем годам тюремного заключения.

Анкара неоднократно выступала с острой критикой в адрес Вашингтона из-за этого дела. Турецкие власти отмечали, что дело против Атиллы нанесло серьезный ущерб отношениям между Анкарой и Вашингтоном. Президент Турции Тайип Эрдоган называл судебный процесс над банкиром в США попыткой оказания давления на республику.

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Пост госсекретаря США Тиллерсон занял 1 февраля 2017 года. Однако у него не сложились отношения с Трампом. Хозяин Белого дома отправил Тиллерсона в отставку в середине марта 2018 года, о чем тот узнал лишь из записи главы американской администрации в Twitter. В прошлом Тиллерсон был руководителем нефтяного гиганта ExxonMobil, он кавалер российского ордена Дружбы.

Напомним, что ранее США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Сообщалось, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

Сайт "Сегодня" публиковал полную версию стенограммы беседы двух президентов, которая состоялась 25 июля.

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Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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