Трамп заверил, что военнослужащих США нет в зоне боевых действий в Сирии

По словам Трампа, режим временного перемирия в приграничных зонах в Сирии соблюдается

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что военнослужащих США нет в зоне боевых действий и в районах, где действует временное перемирие в Сирии.

"Американских солдат нет в зонах боевых действий или в зонах прекращения огня... Возвращаем солдат домой", - написал он в Twitter.

Также Трамп сослался на заявление главы Пентагона США Марка Эспера о том, что режим временного перемирия в приграничных зонах в Сирии соблюдается, несмотря на то, что небольшие столкновения действительно имели место.

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В четверг стало известно, что Анкара и Вашингтон заключили соглашение, в котором говорится о приостановке боевых действий на северо-востоке Сирии между ВС Турции и курдами, а также – о создании в приграничных сирийских районах зоны безопасности.

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Напомним, подразделения ВС США начали покидать северные районы Сирии – территории, на которых Турция анонсировала начало в ближайшие дни военной операции. Президент США Дональд Трамп объяснил это тем, что пришло время американским военным "выйти из бесконечных войн" в Сирии и вернуться домой.

В свою очередь сирийские курды, чьи формирования дислоцированы в северных сирийских районах, намерены начать диалог с официальными властями в Дамаске и представителями Российской Федерации, если США полностью выведут свои войска из приграничной с Турцией зоны.

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