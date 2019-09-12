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Трамп объяснил несогласие с позицией Болтона по Венесуэле

12 сентября, 06:27

Американский лидер указал на то, что ситуация в Венесуэле остается неблагополучной

/ Фото: AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что не был согласен с уволенным советником по нацбезопасности Джоном Болтоном по вопросам, связанным с венесуэльским кризисом.

"Я был не согласен с подходом Джона Болтона по Венесуэле. Я считал, что его подход был крайне неуместным", – приводят слова президента американские СМИ.

Трамп пояснил, в чем именно расходятся его с Болтоном подходы к Венесуэле. Американский лидер указал на то, что ситуация в Венесуэле остается неблагополучной.

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"Венесуэла в очень плохом состоянии, и это иллюстрирует, что такое социализм. И это демонстрирует, что там происходит", – сказал Трамп.

Болтон — известный сторонник радикальных действий для достижения ряда внешнеполитических целей США, в частности, связанных с Ираном и Венесуэлой. Наблюдатели отмечают, что именно Болтон был одним из главных инициаторов попыток США поддержать венесуэльскую оппозицию и добиться ухода от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

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Президент США Дональд Трамп сообщил на своей странице в Twitter, что отправил Болтона в отставку. Как проинформировал заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли, исполняющим обязанности помощника президента по национальной безопасности временно станет его нынешний заместитель Чарльз Каппермен.

Трамп объяснил свое решение тем, что Болтон совершал крупные ошибки и не находил общего языка с важными людьми в вашингтонской администрации. По словам главы государства, Болтон придерживался неприемлемой позиции по Венесуэле. Кроме того, его высказывания о "ливийской модели" урегулирования ядерной проблемы КНДР лишь затянули ее решение, отметил он.

Американский лидер сообщил, что рассматривает пять кандидатур на должность нового помощника по национальной безопасности вместо Болтона.

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Венесуэла кризис Трамп Болтон советник

Источник: Интерфакс-Украина

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