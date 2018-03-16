Трамп заявил, что КНДР все еще имеет шанс на "более светлое будущее"

Сегодня, 21:02

Трамп намерен встретиться с Ким Чен Ыном до конца мая

 

фото AFP
фото AFP

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп намерен встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до конца мая.

Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

Президент США провел телефонный разговор с президентом Республики Корея (Южная Корея) Мун Чжэ Ином. Они обсудили текущие усилия по подготовке их будущих контактов с Северной Кореей.

"Лидеры подтвердили важность вынесения выводов из ошибок прошлого и обязались относительно дальнейшего, тесного взаимодействия по сохранению максимального давления на режим Северной Кореи. Лидеры согласились, что конкретные действия, а не слова, станут ключом для создания постоянной безъядерной зоны на Корейском полуострове", – подчеркивается в заявлении.

"Президент Трамп повторил свое намерение встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до конца мая", – подчеркивается в заявлении.

Также лидеры США и Южной Кореи выразили осторожный оптимизм относительно последних событий и подчеркнули, что, если Северная Корея "выберет правильный путь, она все еще имеет шанс на "более светлое будущее".

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Напомним, недавно Трамп отметил, что настаивает на готовности США начать прямые переговоры с Северной Кореей. Об этом, как отметили в Белом доме, он заявил во время телефонного разговора с президентом Южной Кореи Муном Дженином.

В свою очередь недавно в Северной Корее отменили встречу со США в последний момент. Высокопоставленные лица Северной Кореи, в том числе и сестра лидера КНДР должны были встретиться с вице-президентом США Майком Пенсом.

Как сообщалось, новые, еще более строгие санкции против Северной Кореи ввели США с целью заставить КНДР прекратить разработку ее ядерной программы, и президент США Дональд Трамп ожидает, что эти меры могут принести результат. 
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Источник:

Интерфакс-Украина

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