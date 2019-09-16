Трамп заявил, что не готов к встрече с руководством Ирана без предварительных условий

Американский лидер не готов встретиться с руководством Ирана без каких-либо предварительных условий

/ Фото: AFP

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Президент США Дональд Трамп назвал не соответствующей действительности информацию о том, что он готов встретиться с руководством Ирана без каких-либо предварительных условий. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в воскресенье на своей странице в "Твиттере".

"Лживые СМИ говорят, что я готов встретиться с Ираном „без предварительных условий". Это неверное утверждение (как всегда!)", — заявил он.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа с его иранским коллегой Хасаном Рухани по-прежнему не исключена, несмотря на инцидент с обстрелом беспилотниками нефтяных объектов в Саудовской Аравии.

Ранее йеменские мятежники-хуситы взяли на себя ответственность за атаку на НПЗ и нефтяное месторождение в Саудовской Аравии. Однако госсекретарь США Майк Помпео заявил, что на самом деле за этой операцией стоит Тегеран.

В свою очередь, МИД Ирана назвал беспочвенными обвинения со стороны госсекретаря США Майкла Помпео в причастности Тегерана к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Об этом заявил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Мусави.

Кроме этого, американский сенатор Линдси Грэм считает, что США следует подготовиться к ударам по нефтяной инфраструктуре Ирана, в случае если он не прекратит провокационную деятельность и будет наращивать обогащение урана.

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