Иран отверг обвинения США об атаке на саудовские нефтяные объекты

В МИД Ирана назвали обвинения США неприемлемыми с точки зрения дипломатии

Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

МИД Ирана назвал беспочвенными обвинения со стороны госсекретаря США Майкла Помпео в причастности Тегерана к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Об этом заявил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Мусави.

"Эти обвинения являются ложными и безосновательными и с дипломатической точки зрения неприемлемы", — цитирует Мусави пресс-служба МИД исламской республики.

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Напомним, в Саудовской Аравии беспилотники атаковали нефтяные объекты национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Они поразили нефтяные объекты в районах месторождений Абкайк и Хурайс. По данным СМИ, в результате нападения на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco произошел пожар. В настоящее время огонь взят под контроль.

Кроме этого, американский сенатор Линдси Грэм считает, что США следует подготовиться к ударам по нефтяной инфраструктуре Ирана в том случае, если он не прекратит провокационную деятельность и будет наращивать обогащение урана.

13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтеналивных судна: принадлежащий норвежской компании Front Altair, а также японский Kokuka Courageous.

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