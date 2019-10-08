Трамп заявил, что США разрабатывают "невероятные вооружения"

Мы строим подводные лодки, о которых даже никто не может подумать, — заявил Трамп

/ Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

США разрабатывают "невероятные новые вооружения", в том числе подводные лодки новейшего образца. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Из слов хозяина Белого дома следовало, что в ближайшие недели американская сторона может продемонстрировать некоторые новые оружейные системы.

"Мы сейчас разрабатываем невероятные новые вооружения. У нас есть такие вооружения, которые никто даже не может себе представить, — утверждает президент США. — Намерены сделать пару остановок в ближайшие четыре-пять недель. Что-то мы демонстрируем, а что-то нет".

США, отметил он, развивают и обновляют ядерные вооружения. "Мы строим подводные лодки, о которых даже никто не может подумать, — заявил Трамп. — Надеюсь, нам никогда не придется их использовать".

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Ранее министерство обороны США провело четвертый с начала года пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы проверить надежность ее систем. Об этом сообщила пресс-служба Командования глобального удара ВВС США, уточнив, что запуск был произведен из шахты на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния.

Учебная головная часть ракеты преодолела расстояние около 6,75 тыс. км и поразила цель в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в Тихом океане.

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"Эти пуски не являются ответной реакцией на какие-либо события в мире или кризисные ситуации в регионах", – заверило командование.

анее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки рассчитывают к началу 2020-х годов развернуть новые высокоточные ракеты (Precision Strike Missile, PrSM), а также гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой, которые ранее были запрещены российско-американским Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Кроме того, в рамках Программы стратегических систем американские военно-морские силы также приступили к созданию новый гиперзвуковой ракеты, которой будут оснащены ракетные подводные лодки.

Напомним, ранее в этом году президент РФ Владимир Путин поручил создать гиперзвуковую ракету наземного базирования средней дальности.

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