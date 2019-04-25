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Трамп жестко осадил своего соперника на выборах президента

Сегодня, 16:31

Президент поставил под сомнения умственные способности бывшего вице-президента Джо Байдена

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Leah Millis.

Американский президент Дональд Трамп язвительно отозвался о решении бывшего вице-президента США Джо Байдена баллотироваться на должность следующего главы Белого дома.

Комментируя его официальное заявление об участии в президентской гонке, действующий глава государства поставил под сомнение умственные способности Байдена.

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"Добро пожаловать в гонку, сонный Джо! Я надеюсь, что у тебя есть умственные способности — что давно ставится под сомнение — чтобы провести успешную кампанию на первичных выборах", – написал Трамп на своей странице в Twitter.

Он также добавил, что праймериз в Демократической партии, где желание бороться за самый главный пост в стране выразили уже два десятка человек, будут "неприглядными".

"Тебе придется иметь дело с людьми, у которых действительно есть очень больные, безумные идеи. Но если тебе удастся их победить, до встречи у отметки "Старт"", – объяснил республиканец.

Стоит отметить, что Трамп уже не впервые так резко отзывается о бывшем вице-президенте – когда он в прошлом месяце намекнул на свое участие в выборах, президент назвал его "человеком с низким IQ".

Напомним, что не так давно несколько женщин заявили, что Джо Байден проявлял к ним знаки внимания, которые вполне можно расценить как сексуальные домогательства – гладил по волосам, трогал за бедра и целовал в затылок.


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Тег Байден, Трамп, Дональд Трамп, выборы в США, Джо Байден, Выборы президента США-2020

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