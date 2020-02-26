Ужасный коронавирус добрался в Бразилию

Зараженный пациент — 61-летний мужчина, недавно вернувшийся из Италии

Коронавирус добрался в новую страну – результат нового анализа у пациента в Бразилии также оказался положительным. Об этом информирует газета Folha de S.Paulo со ссылкой на свой источник.

Ранее Министерство здравоохранения Бразилии сообщило о первом случае положительного результата предварительного теста на коронавирус. Образцы биоматериала направлены для подтверждения в исследовательский институт. Новые официальные данные, как ожидается, должны появиться не ранее 26 февраля.

Зараженный пациент — 61-летний мужчина, который недавно вернувшийся из Ломбардии, что в Италии, с легкими симптомами, характерными для нового коронавируса. Он поступил в клинику "Альберт Эйнштейн" в Сан-Паулу 25 февраля. При работе с ним соблюдаются все требования международных медицинских протоколов и рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

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По информации газеты, мужчина обратился к медикам 24 февраля. Бразильские власти были проинформированы об инциденте на следующий день. Сейчас мужчина находится дома.

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Власти выясняют, с кем пациент контактировал из соседей, медработников или попутчиков. Всего в штате Сан-Паулу под подозрением на коронавирус находятся четыре человека. Ранее в регионе не подтвердилось 26 случаев.

Ранее коронавирус проник в одну из самых богатых стран мира – Швейцарию.

Перед этим глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пик эпидемии коронавируса в Китае пройден.

Видео: Reuters

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