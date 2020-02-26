Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,53
26,6

Ужасный коронавирус добрался в Бразилию

26 февраля, 06:01

Зараженный пациент — 61-летний мужчина, недавно вернувшийся из Италии

Коронавирус добрался в новую страну – результат нового анализа у пациента в Бразилии также оказался положительным. Об этом информирует газета Folha de S.Paulo со ссылкой на свой источник.

Ранее Министерство здравоохранения Бразилии сообщило о первом случае положительного результата предварительного теста на коронавирус. Образцы биоматериала направлены для подтверждения в исследовательский институт. Новые официальные данные, как ожидается, должны появиться не ранее 26 февраля.

Зараженный пациент — 61-летний мужчина, который недавно вернувшийся из Ломбардии, что в Италии, с легкими симптомами, характерными для нового коронавируса. Он поступил в клинику "Альберт Эйнштейн" в Сан-Паулу 25 февраля. При работе с ним соблюдаются все требования международных медицинских протоколов и рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

Реклама

По информации газеты, мужчина обратился к медикам 24 февраля. Бразильские власти были проинформированы об инциденте на следующий день. Сейчас мужчина находится дома.

В тренде
В России умер Дмитрий Язов: каким запомнят последнего маршала СССР
Дмитрий Язов - в форме

Власти выясняют, с кем пациент контактировал из соседей, медработников или попутчиков. Всего в штате Сан-Паулу под подозрением на коронавирус находятся четыре человека. Ранее в регионе не подтвердилось 26 случаев.

Ранее коронавирус проник в одну из самых богатых стран мира – Швейцарию.

Перед этим глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пик эпидемии коронавируса в Китае пройден.

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Бразилия Италия болезни пациент коронавирус

Источник: ТАСС

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус проник в 39 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения
Коронавирус проник в 39 стран: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Украинка не может вывезти собаку из Китая
Украинка не может вывезти собаку из КитаяДругие страны
Российские наемники в Ливии: у Путина ответили на обвинения Эрдогана
Российские наемники в Ливии: у Путина ответили на обвинения ЭрдоганаРоссия
Украинские пленники коронавируса: что нужно знать о лайнере Diamond Princess
Украинские пленники коронавируса: что нужно знать о лайнере Diamond PrincessУкраина
Ученые рассказали, для кого коронавирус представляет особую опасность
Ученые рассказали, для кого коронавирус представляет особую опасностьДругие страны
В Сирии уничтожили базу путинских солдат: видео с высоты птичьего полета
В Сирии уничтожили базу путинских солдат: видео с высоты птичьего полетаДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...