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Угроза импичмента: Трамп прокомментировал слушания в Конгрессе США

16 ноября, 01:26

Я люблю открытость, я самый открытый президент в истории, - утверждает Трамп

/ Фото: REUTERS/Tom Brenner

Правила, установленные демократами в ходе слушаний в Конгрессе США по расследованию дела об импичменте, являются позором для всей страны. Об этом заявил президент Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Я смотрел немного слушания, вчера не смотрел, потому что проводил переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Это (слушания —Ред.) позор, — сказал он. — У нас великое республиканское представительство, люди были избраны людьми. Но им (республиканцам на слушаниях – Ред.) не позволяли задавать вопросы, делать заявления, свидетельствовать. Это позор для нашей нации".

"Я люблю открытость, я самый открытый президент в истории. Но такие люди, как изворотливый глава спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса Адам Шифф, не позволили нам иметь адвокатов, свидетелей, — обратил внимание Трамп. — Я впервые сегодня посмотрел слушания, это очень печально, когда вы видите, что людям не позволяют задавать вопросы. Это как посмешище перед всем миром". Он назвал слушания "политическим, незаконным процессом".

Хозяина Белого дома попросили прокомментировать его записи в Twitter с критикой в адрес бывшего посла США в Киеве Мари Йованович, которая давала показания в Конгрессе. "У меня свобода слова", — парировал Трамп.

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"Если кто-то говорит обо мне, а нам не позволяют быть даже представленными. То, что происходит сейчас, это невиданный в истории страны позор", — подчеркнул президент.

13 ноября в Конгрессе прошли первые публичные слушания в рамках расследования дела об импичменте. Для дачи показаний были вызваны временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор и заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент.

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Одновременно с началом выступления Йованович Белый дом обнародовал стенограмму первого телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским от 21 апреля.

Новости "Сегодня" писали, что в сентябре демократы в Палате представителей объявили о начале процедуры импичмента Трампа из-за давления, которое тот якобы оказывал на руководство Украины для начала расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского.

Читайте также – Стенограмма телефонного разговора Зеленского с Трампом: полный текст

В свою очередь нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования действий Трампа. Данное решение Палаты представителей – первое в рамках начатой процедуры импичмента.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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США импичмент слушания Дональд Трамп йованович Конгресс США

Источник: ТАСС

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