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Трампа пригласили стать гостем на процессе по его импичменту

23 января, 02:45

"Я бы с удовольствием пришел», - заметил Трамп

Фото: REUTERS/Tom Brenner

Фото: REUTERS/Tom Brenner

Сенатор Рэнд Пол пригласил президента США Дональда Трампа стать гостем на процессе по его импичменту.

"Я слышал, что президент Трамп хотел бы поприсутствовать на процессе по импичменту. Мистер президент я был бы рад видеть вас в качестве моего гостя во время этого политического фарса", – написал Пол в Twitter.

К сообщению он присоединил фото приглашения на галерею сената.

Ранее Трамп ответил журналистам, которые поинтересовались, будет ли он присутствовать на процессе по импичменту: "Я бы с удовольствием пришел. Разве это не здорово? Разве это не прекрасно? Я бы с удовольствием сел прямо в первом ряду и уставился на их коррумпированные лица. Я бы с удовольствием это сделал".

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В сенате (верхней палате конгресса США) началось оглашение аргументов демократов в пользу отстранения президента США Дональда Трампа от должности.

Судебные разбирательства в сенате в отношении Трампа сосредоточатся на двух пунктах обвинения, ранее утвержденных на голосовании в палате представителей, – злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

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Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: Sergei Chirikov/REUTERS

Ранее у Трампа впервые официально ответили на обвинения по делу импичмента.

Сообщалось, что статьи обвинений в адрес президента Дональда Трампа в рамках процедуры его импичмента официально представлены в Сенате Конгресса США.

Как ранее писали американские СМИ, чтобы добиться восстановления уголовного преследования и, соответственно, получить компромат на своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена, Трамп заморозил финансовую помощь Украине. Это привело к началу процедуры импичмента. Соответствующую резолюцию приняла Палата представителей Конгресса, после чего члены Демократической партии передали документ об отставке хозяина Белого дома в Сенат.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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США импичмент сенат Дональд Трамп

Источник: Интерфакс

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