У Трампа впервые официально ответили на обвинения по делу импичмента

Фото: REUTERS/Tom Brenner

Команда юристов президента США Дональда Трампа направила в Сенат США ответ на предъявленные ему обвинения в злоупотреблении властью и препятствовании Конгрессу.

Об этом пишет Associated Press.

По мнению защитников Трампа, процедура импичмента является "атакой на право американского народа свободно выбирать своего президента".

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"Это наглая и незаконная попытка отменить результаты выборов 2016 года и вмешаться в выборы 2020 года, до которых осталось всего несколько месяцев", – говорится в заявлении.

Юристы считают, что в импичменте нет ни процедурных, ни конституционных оснований.

Отмечается, Трамп представит более подробное юридическое обоснование в понедельник, 20 января, а Палата представителей сможет ответить ему во вторник, когда состоится продолжение разбирательства в Сенате.

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Ранее сообщалось, что статьи обвинений в адрес президента Дональда Трампа в рамках процедуры его импичмента официально представлены в Сенате Конгресса США.

Первые заседания состоятся 21 января.

Как ранее сообщили американские СМИ, чтобы добиться восстановления уголовного преследования и, соответственно, получить компромат на своего главного конкурента на президентских выборах Джо Байдена, Трамп заморозил финансовую помощь Украине. Это привело к началу процедуры импичмента. Соответствующую резолюцию приняла Палата представителей Конгресса, после чего члены Демократической партии передали документ об отставке хозяина Белого дома в Сенат.

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