Українська
$ 27,27
31,13
  1. СЕГОДНЯ
  2. Мировые новости
  3. США

Третий раз за неделю: в США снова казнили преступника

18 июля, 02:05

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Ему ввели смертельную инъекцию

В США привели в третий раз за последние 17 лет в исполнение смертный приговор преступнику, который был осужден на федеральном уровне. Об этом пишет Associated Press.

По его данным, 52-летний Дастин Хонкен был осужден в 2005 году за создание преступной сети по производству и распространению метамфетамина в штате Айова, а также за убийство пяти человек, среди которых были две девочки в возрасте 6 и 10 лет. Приговор привели в исполнение в тюрьме в городе Терре-Хот, что в штате Индиана, путем смертельной инъекции.

Ранее в этой же тюрьме был казнен другой осужденный на федеральном уровне заключенный — Дэниел Льюис Ли, который обвинялся в убийстве трех человек. Его казнь стала первым за 17 лет приведенным в исполнение смертным приговором для осужденного на федеральном уровне.

Также власти привели в исполнение смертный приговор Уэсли Айра Перки, который был осужден за ряд преступлений, в том числе за убийство двух человек.

До этого последний раз американские федеральные власти приводили в исполнение смертный приговор в 2003 году. С тех пор действовал своего рода неофициальный мораторий из-за того, что не были согласованы правила применения смертельных инъекций.

Высшая мера наказания в стране продолжала применяться в последние годы на уровне властей штатов.

А в прошлом месяце генпрокурор США Уильям Барр сообщил, что всего в рамках возобновления казней на федеральном уровне ожидается исполнение четырех таких приговоров.

Возобновить смертную казнь ранее также решили и на Шри-Ланке.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
США преступление смертная казнь

Источник: ТАСС

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Санкции США против
Санкции США против "Северного потока – 2" отложили: что произошлоСША
Трамп перебросит американские войска из Германии к границам России
Трамп перебросит американские войска из Германии к границам РоссииСША
Британия, Канада и США обвинили Россию в воровстве: у Путина отреагировали
Британия, Канада и США обвинили Россию в воровстве: у Путина отреагировалиРоссия
Дальше будет хуже: в ВОЗ озвучили сценарии распространения коронавируса в мире
Дальше будет хуже: в ВОЗ озвучили сценарии распространения коронавируса в миреСША
Стали известны результаты первой фаза испытаний вакцины от коронавируса
Стали известны результаты первой фаза испытаний вакцины от коронавирусаСША
Илон Маск назвал украинского конструктора Королева
Илон Маск назвал украинского конструктора Королева "одним из лучших"Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять