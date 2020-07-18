Третий раз за неделю: в США снова казнили преступника

В США привели в третий раз за последние 17 лет в исполнение смертный приговор преступнику, который был осужден на федеральном уровне. Об этом пишет Associated Press.

По его данным, 52-летний Дастин Хонкен был осужден в 2005 году за создание преступной сети по производству и распространению метамфетамина в штате Айова, а также за убийство пяти человек, среди которых были две девочки в возрасте 6 и 10 лет. Приговор привели в исполнение в тюрьме в городе Терре-Хот, что в штате Индиана, путем смертельной инъекции.

Ранее в этой же тюрьме был казнен другой осужденный на федеральном уровне заключенный — Дэниел Льюис Ли, который обвинялся в убийстве трех человек. Его казнь стала первым за 17 лет приведенным в исполнение смертным приговором для осужденного на федеральном уровне.

Также власти привели в исполнение смертный приговор Уэсли Айра Перки, который был осужден за ряд преступлений, в том числе за убийство двух человек.

До этого последний раз американские федеральные власти приводили в исполнение смертный приговор в 2003 году. С тех пор действовал своего рода неофициальный мораторий из-за того, что не были согласованы правила применения смертельных инъекций.

Высшая мера наказания в стране продолжала применяться в последние годы на уровне властей штатов.

А в прошлом месяце генпрокурор США Уильям Барр сообщил, что всего в рамках возобновления казней на федеральном уровне ожидается исполнение четырех таких приговоров.

Возобновить смертную казнь ранее также решили и на Шри-Ланке.

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