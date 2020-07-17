Второй за неделю: в США снова казнили осужденного преступника

После 17-летнего негласного моратория в США казнили уже второго за неделю преступника, который был осужден на федеральном уровне. Первым пару дней назад стал 47-летний Дэниел Льюис Ли.

На этот раз, как сообщает CNN, был казнен 68-летний Уэсли Пурки – утром 16 июля ему ввели смертельную инъекцию в тюрьме города Терре-Хот, штат Индиана.

Мужчину приговорили к смерти еще в 2004 году, признав виновным в похищении, изнасиловании и убийстве 16-летней Дженнифер Лонг в 1998 году. Тело жертвы он расчленил и сжег.

"Я глубоко сожалею о боли и страданиях, которые я причинил семье Дженнифер. Я глубоко сожалею. Я глубоко сожалею о боли, которую я причинил своей дочери, которую я так сильно люблю", – сказал Пурки перед казнью.

Уэсли Пурки. Фото: департамент коррекции штата Канзас

За несколько часов до процедуры Верховный суд США пятью голосами против четырех разрешил привести высшую меру наказания в действие.

Пурки должны были казнить еще днем ранее, но его адвокаты подали апелляцию, заявив, что, хотя их подзащитный и признал вину, но из-за прогрессирующей болезни Альцгеймера он не отдает себе отчет в том, за что именно его казнят. Впрочем, после решения Верховного суда казнь все равно совершили.

Напомним, что решение насчет казни приговоренных преступников было принято еще в 2019 году.

А в прошлом месяце генпрокурор США Уильям Барр сообщил, что всего в рамках возобновления казней на федеральном уровне ожидается исполнение четырех таких приговоров.

Возобновить казни ранее также решили и на Шри-Ланке. Должность палача вызвала небывалый ажиотаж:

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