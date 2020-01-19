Третий за год: в Белом доме уволили советника Трампа по России

Эндрю Пик ушел в ”административный отпуск” в связи с расследованием

/ Фото: Pixabay

В Белом доме произошла очередная отставка – администрацию президента Дональда Трампа покинул его главный советник по России Эндрю Пик, который проработал на этой должности менее трех месяцев.

Как сообщило агентство Bloomberg 19 января, двумя днями ранее Пик "в сопровождении" покинул территорию Белого дома, а позже сообщили о его уходе в "административный отпуск" в связи с расследованием в области безопасности.

С ноября прошлого года он занимал кресло старшего директора по России и европейским делам Совета национальной безопасности Белого дома.

Реклама

Прежде Пик работал в Госдепартаменте на должности заместителя помощника госсекретаря США по вопросам, связанным с Ираном и Ираком.

Стоит отметить, что за последний год Пик стал уже третьим чиновником, уволенным с этой должности. Он был назначен в ноябре вместо Тима Моррисона.

Последний ранее дал показания в Конгрессе в рамках процедуры импичмента Трампа, подтвердив, что Белый дом частично приостановил выплаты помощи Украине, чтобы власти в Киеве объявили о намерении провести расследование в отношении семьи Байденов и компании Burisma.

Это привело к началу процедуры импичмента. Соответствующую резолюцию приняла Палата представителей Конгресса, после чего члены Демократической партии передали документ об отставке хозяина Белого дома в Сенат.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама