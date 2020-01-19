Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,09
26,9

Третий за год: в Белом доме уволили советника Трампа по России

19 января, 13:17

Эндрю Пик ушел в ”административный отпуск” в связи с расследованием

/ Фото: Pixabay

В Белом доме произошла очередная отставка – администрацию президента Дональда Трампа покинул его главный советник по России Эндрю Пик, который проработал на этой должности менее трех месяцев.

Как сообщило агентство Bloomberg 19 января, двумя днями ранее Пик "в сопровождении" покинул территорию Белого дома, а позже сообщили о его уходе в "административный отпуск" в связи с расследованием в области безопасности.

С ноября прошлого года он занимал кресло старшего директора по России и европейским делам Совета национальной безопасности Белого дома.

Реклама

Прежде Пик работал в Госдепартаменте на должности заместителя помощника госсекретаря США по вопросам, связанным с Ираном и Ираком.

В тренде
Новый премьер Путина: эксперт объяснил, почему выбрали именно его

Стоит отметить, что за последний год Пик стал уже третьим чиновником, уволенным с этой должности. Он был назначен в ноябре вместо Тима Моррисона.

Последний ранее дал показания в Конгрессе в рамках процедуры импичмента Трампа, подтвердив, что Белый дом частично приостановил выплаты помощи Украине, чтобы власти в Киеве объявили о намерении провести расследование в отношении семьи Байденов и компании Burisma.

Это привело к началу процедуры импичмента. Соответствующую резолюцию приняла Палата представителей Конгресса, после чего члены Демократической партии передали документ об отставке хозяина Белого дома в Сенат.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия Белый дом отставка импичмент Трампа

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)
Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)Политика
Трамп злился на Зеленского, поэтому не поехал в Польшу – помощник Джулиани
Трамп злился на Зеленского, поэтому не поехал в Польшу – помощник ДжулианиПолитика
Иран сбил украинский
Иран сбил украинский "Боинг" умышленно – Госдеп СШАПолитика
Украинский самолет сбили двумя ракетами российского производства – CNN
Украинский самолет сбили двумя ракетами российского производства – CNNСША
Трамп обратился к протестующим в Иране на персидском языке
Трамп обратился к протестующим в Иране на персидском языкеСША
Украинка продала свою девственность за 1,2 миллиона евро: кто покупатель
Украинка продала свою девственность за 1,2 миллиона евро: кто покупательУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...