В США опубликовали показания еще двух чиновников по делу импичмента Трампа

Моррисон не сказал, что считает разговор президентов Украины и США противоправным

В США опубликовали расшифровки показаний еще двух американских чиновников, которые выступали перед комитетом Палаты представителей по разведке в деле об импичменте Дональда Трампа.

Как стало известно, речь идет о бывшем сотруднике Совета национальной безопасности США Тиме Моррисоне и сотруднице вице-президента США Майка Пенса Дженнифер Уильямс. Расшифровки их показаний опубликовали в сокращенном виде.

Уильямс сказала, что настаивание Трампа на том, чтобы Украина проводила политически чувствительные расследования, "поразило меня как необычное и неуместное".

Она добавила, что дискуссия имела "более политический характер", чем телефонные звонки с другими президентами, и включала то, что, по ее словам, было конкретной ссылкой на "личную политическую программу президента".

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Моррисон также выразил обеспокоенность замечаниями Трампа.

"Мне не нравилось думать, что президент Зеленский должен участвовать в нашей политике", – заявил он, добавив, что в разговоре с Трампом тон Зеленского был "навязчивым".

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Моррисон не сказал, что считает разговор противоправным или ненадлежащим. Однако он считал, что в случае обнародования разговор ухудшит отношения с Украиной. По словам Моррисона, он только позже узнал, что помощь Украине была обусловлена ​​расследованиями против Джо Байдена.

На следующей неделе Уильямс и Моррисон должны публично давать показания.

Напомним, нижняя палата американского Конгресса одобрила резолюцию с официальной поддержкой расследования действий Трампа. Данное решение Палаты представителей является первым в рамках начатой процедуры импичмента.

В Демократической партии считают, что президент шантажировал Зеленского, заморозив финансовую помощь США под предлогом отсутствия расследований в отношении Джо Байдена и его сына Хантера.

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