Турция должна выбрать между С-400 и F-35 – постпред США в НАТО

Наличие у Турции одновременно и С-400, и F-35 неприемлемо

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Турция должна отказаться от закупки у России зенитно-ракетных комплексов С-400, если хочет получить от США истребители F-35. Об этом заявила постпред США в НАТО Кэй Бэйли Хатчинсон в интервью CNBC.

"Вы должны сделать выбор. У вас может быть либо одно, либо другое, но не оба", – заявила Хатчинсон. Постпред США добавила, что наличие у Турции одновременно и С-400 , и F-35 неприемлемо.

Она еще раз подчеркнула, что если Турция все же решит приобрести С-400, то "утратит" истребители F-35, которые уже заказала. По мнению, постпреда США в НАТО, покупка Турцией российской ракетной системы может помочь Кремлю ослабить североатлантический альянс.

"Россия пытается продолжать зондировать пути, чтобы нарушить и ослабить альянс НАТО", – отметила она.

Хатчинсон подчеркнула, что в НАТО внимательно следят за развитием ситуации, однако союзники США не хотят видеть никакой угрозы для альянса.

"НАТО должно быть приоритетом. У нас не должно быть конкуренции внутри ЕС, которая отнимет доллары, которые нам нужны для силы, чтобы отразить противников", – сказала она.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган во время разговора с главой США Дональдом Трампомвновь предложил создать группу для обсуждения тематики С-400. Американский президент с этой идеей согласился.

Напомним, 1 апреля телеканал CNN со ссылкой на заявление американского оборонного ведомства сообщил, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с F-35, и потребовали от этой страны отказаться от получения российских зенитных ракетных систем С-400.

Кроме того, США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.

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