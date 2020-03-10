Twitter признал фейковым видео на странице Трампа

Администрация сети микроблогов Twitter в рамках своей борьбы с фейковыми новостями признала недостоверным видео, которое "ретвитнул" на своей странице президент США Дональд Трамп.

Речь идет о ролике, который разместил на своей странице председатель студенческой организации Students For Trump Чарли Кирк.

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Видеозапись представляет собой отрезок с выступления фаворита праймериз Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена в Сент-Луисе, на котором он говорит: "Мы можем лишь переизбрать Трампа".

"Видео подверглось манипуляциям", – прикрепили модераторы автоматическое сообщение к 13-секундному ролику.

Как сообщает Fox News, в ответ на это предвыборный штаб Трампа уже обратился к руководству Twitter с требованием признать "манипулятивными" ролики, которые публикуют в рамках кампании Байдена.

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В частности, у действующего президента обвинили Джо Байдена в том, что он опубликовал ролик, на котором Трамп называет коронавирус "новым обманом", хотя в оригинале речь шла о реакции демократов на эпидемию.

Напомним, в прошлом году компания Twitter решила запретить публикацию любой политической рекламы, аргументировав это опасностью, которую та несет, поскольку может быть использована для влияния на голоса избирателей.

Мы также писали, что по данным портала Factbase 22 января этого года президент США Дональд Трамп установил новый личный рекорд по количеству размещенных им в Twitter сообщений – за этот день он опубликовал 142 "твита".

В этот день он находился на Всемирном экономическом форуме в Давосе. А как прошло мероприятие для Украины, смотрите в видеосюжете:

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