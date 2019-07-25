У Маска отменили пуск Falcon 9 за полминуты до старта
Космический грузовик Cargo Dragon должен был доставить на Международную космическую станцию 2,5 тонны груза
Принадлежащая Илону Маску американская компания SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon 9, при помощи которой грузовой корабль Cargo Dragon должен был доставить груз на Международную космическую станцию.
Запуск был запланирован с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в 18:24 по местному времени (01:24 по Киеву). Но из-за неблагоприятных погодных условий – грозовых туч и дождя – за 29 секунд до старта его отложили.
Новая дата пуска – 18:01 четверга (01:01 пятницы по Киеву).
При помощи космогрузовика на орбитальный комплекс планируют доставить около 2,5 тонны грузов, в том числе продовольствие и материалы для серии научных экспериментов. На Землю он вернется примерно через 4 недели.
Данная миссия по по отправке запасов и оборудования на МКС при помощи Dragon должна была стать уже 18-ой по счету.
Напомним, что в апреле SpaceX успешно вывела в космос телекоммуникационный спутник Aradsat-6A для Саудовской Аравии – этот запуск стал первым коммерческим выходом ракеты-носителя Falcon Heavy в космос.
Мы также писали, что в этом месяце Илон Маск поделился планами высадить на Луну космический корабль с миссией и экипажем. Миссия запланирована на начала 2021 года.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " У Маска отменили пуск Falcon 9 за полминуты до старта". Другие США смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В США на площадке SpaceX для испытаний корабля Starship произошел пожар
При пожаре никто не пострадал, но ущерб, нанесенный оборудованию, оценивается в 50-100 тыс. долларов
Правительство США получило иск от компании Илона Маска
SpaceX требует рассмотреть в суде дело о крупных госконтрактах на космические запуски стоимостью миллиарды долларов
Илон Маск запустил ракету Falcon 9 с 60 спутниками на борту: опубликовано видео
Спутники системы Starlink успешно отделились от ракеты
Илон Маск объявил о строительстве двух кораблей Starship для полетов на Марс
В перспективе эти корабли будут служить и для доставки колонистов на Красную планету