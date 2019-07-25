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У Маска отменили пуск Falcon 9 за полминуты до старта

25 июля, 12:55

Космический грузовик Cargo Dragon должен был доставить на Международную космическую станцию 2,5 тонны груза

Фото: Flickr

Принадлежащая Илону Маску американская компания SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon 9, при помощи которой грузовой корабль Cargo Dragon должен был доставить груз на Международную космическую станцию.

Запуск был запланирован с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в 18:24 по местному времени (01:24 по Киеву). Но из-за неблагоприятных погодных условий – грозовых туч и дождя – за 29 секунд до старта его отложили.

Новая дата пуска – 18:01 четверга (01:01 пятницы по Киеву).

При помощи космогрузовика на орбитальный комплекс планируют доставить около 2,5 тонны грузов, в том числе продовольствие и материалы для серии научных экспериментов. На Землю он вернется примерно через 4 недели.

Данная миссия по по отправке запасов и оборудования на МКС при помощи Dragon должна была стать уже 18-ой по счету.

Напомним, что в апреле SpaceX успешно вывела в космос телекоммуникационный спутник Aradsat-6A для Саудовской Аравии – этот запуск стал первым коммерческим выходом ракеты-носителя Falcon Heavy в космос.


Мы также писали, что в этом месяце Илон Маск поделился планами высадить на Луну космический корабль с миссией и экипажем. Миссия запланирована на начала 2021 года.

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Тег космос, мкс, космический корабль, dragon, Falcon, SpaceX, международная космическая станция, космический грузовик

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