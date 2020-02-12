У соперников Трампа проблемы: эксперты о перспективах Байдена и демократов

Вопрос кандидата от республиканцев закрыт, а вот Демократическая партия преподнесла ряд сюрпризов

/ Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

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США постепенно подходят к президентским выборам 2020 года. Так, в штате Айова прошли кокусы, а в Нью-Гемпшире – праймериз, которые традиционно считаются одной из ключевых точек набирающей обороты кампании. Какие неожиданности принесли праймериз и что сенсации Нью-Гемпшира означают для будущих выборов – говорится в авторской статье на сайте "Сегодня".

На кокусах Республиканской партии в Айове уверенно победил Дональд Трамп, получив 98% голосов избирателей. По сути, все в США уже признали, что вопрос кандидата от республиканцев закрыт. А вот Демократическая партия преподнесла ряд сюрпризов

Победителем праймериз на этот раз стал Сандерс, получивший 25,9% голосов (результат не окончательный и не официальный, подсчитано 97% голосов). Но второе место уверенно занял Пит Буттиджич с 24,4% голосов. Третьей пришла к финишу сенатор США от штата Миннесота Эми Клобучар (19,8%), четвертой – Элизабетт Уоррен (9,3%). Джозеф Байден, получив лишь 8,4% поддержки, стал пятым.

Поражение на кокусах и праймериз Джозефа Байдена эксперты во многом связывают с историей вокруг неудавшегося импичмента Трампа.

"Неудавшаяся процедура импичмента, скорее всего, повлияет на политические перспективы Джо Байдена, который стал одним из основных фигурантов расследования против Трампа. Однако большинство других основных кандидатов от демократов ее последствия почти не коснутся. Такая ситуация должна сделать внутренние выборы кандидата в президенты США от демократов более интересными, динамичными и конструктивными", – рассказал в комментарии сайту "Сегодня" политолог, эксперт центра "Инполит" Максим Джигун.

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины Андрей Мартынов отмечает, что, скорее всего, в июле на съезде кандидатам от демократов придется искать компромиссы друг с другом.

"Уже понятно, что праймериз максимально расколет партию и поссорит ее рядовых активистов с "номенклатурой партийного аппарата". Именно аппарат Демпартии представляет Байдена как "опытного кандидата-центриста", который даже обещает взять республиканца в вице-президенты. Но среди рядовых демократов более популярен Берни Сандерс, которого республиканцы вообще считают "социалистом", – отметил Андрей Мартынов.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Кто против Трампа: сенсации и интриги праймериз в США".

Напомним, американский дипломат предупредил об угрозе вмешательства России в будущие выборы в США.

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