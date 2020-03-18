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У США смерть от заражения коронавирусом забрала жизни 105 людей

18 марта, 02:06

Елена Кузьмич

Выздоровели в США 17 человек

Число людей, которые умерли в США из-за заражения коронавирусом, достигло 105. Такие оценки привел университет Джонса Хопкинса.

Согласно данным, полученным им от федеральных властей и официальных представителей штатов, в стране были зарегистрированы 6233 случая заражения. Выздоровели в США 17 человек.

Телеканал CNN сообщил также, что случаи заражения выявлены уже во всех 50 американских штатах и федеральном округе Колумбия. Ранее штат Западная Вирджиния оставался единственным, где не обнаружили ни одного инфицированного. Как отмечает телеканал, теперь случаи заражения зарегистрированы и в нем.

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Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли.

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Также из-за коронавируса в США началась нехватка донорской крови.

Ранее сообщалось, о том, как Белый дом намерен спасать страну от COVID-19.

Ранее в США смерть от коронавирусной пневмонии забрала жизни почти 90 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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США жертвы коронавирус

Источник: ТАСС

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