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У Трампа назвали два главных вызова для нынешнего поколения

6 февраля, 01:30

Рост мощи Китая и действия России беспокоят Белый дом

/ Фото: Pixabay

Соединенные Штаты считают вызовом для себя рост мощи Китая, а также роль, которую продолжает играть на международной арене Россия. С таким заявлением выступил в среду в вашингтонском центре "Меридиан" помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен.

"Послушайте, наш вызов и вызов нашего поколения – это рост Китая и роль, которую продолжает играть на мировой арене Россия", - сказал советник американского лидера.

Напомним, президент Дональд Трамп выступил перед Сенатом и Палатой представителей Конгресса США с ежегодным посланием "О положении страны". Россию в своей речи Трамп не упомянул вовсе.

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Комментируя отношения Соединенных Штатов и Китая, президент заявил, что они, вероятно, стали лучшими за всю их историю.

"На протяжении десятилетий Китай пользовался Соединенными Штатами. Мы теперь изменили эту ситуацию", - заявил американский лидер.

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Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Более детально читайте в материале: Выступление Трампа в Конгрессе: Америка должна первой поставить флаг на Марсе.

Напомним, 2 августа госсекретарь США Майкл Помпео официально сообщил, что Вашингтон окончательно прекращает свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности из-за нарушений его Россией. За полгода до этого, 2 февраля, Вашингтон дал России время на исправление своих нарушений и уничтожение ракеты 9М729.

О видении президента США Дональда Трампа, каким должен быть новый ракетный договор, вы можете узнать в видеосюжете:

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Россия Китай США Белый дом

Источник: ТАСС

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