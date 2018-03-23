У Трампа новый советник по нацбезопасности

Дональд Трамп в Twitter заявил об уходе Герберта Макмастера с поста советника президента по национальной безопасности.

"Я очень благодарен за службу Герберту Макмастеру, он проделал выдающуюся работу и навсегда останется моим другом", – написал Трамп.

Президент также сообщил о назначении Джона Болтона на пост советника президента по национальной безопасности. "Я рад сообщить, что Джон Болтон станет моим новым советником по национальной безопасности", — написал Трамп.

Он также добавил, что официально Болтон будет назначен на данный пост 9 апреля.

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Ранее стало известно, что главный адвокат президента США Джон Дауд подал в отставку. Отмечается, что Трамп удовлетворен отставкой Дауда, поскольку он разочаровался в нем, особенно когда Дауд призвал Министерство юстиции прекратить расследование по делу специального прокурора. Сначала он сказал, что выступает от имени президента, но затем дал заднюю.

Кроме того, Рекс Тиллерсон, который 31 марта официально покидает пост государственного секретаря Соединенных Штатов, заявляет, что подготовил своему преемнику Майку Помпео досье о стратегиях и тактиках США во внешней политике. Об этом он заявил в своей прощальной речи для работников Государственного департамента, которая транслировалась на его сайте.