У Трампа новый советник по нацбезопасности

Сегодня, 03:04

Новым советником Трампа по нацбезопасности стал Джон Болтон

Герберт Макмастер, фото AFP
Герберт Макмастер, фото AFP

Дональд Трамп в Twitter заявил об уходе Герберта Макмастера с поста советника президента по национальной безопасности.

"Я очень благодарен за службу Герберту Макмастеру, он проделал выдающуюся работу и навсегда останется моим другом", – написал Трамп.

Президент также сообщил о назначении Джона Болтона на пост советника президента по национальной безопасности. "Я рад сообщить, что Джон Болтон станет моим новым советником по национальной безопасности", — написал Трамп.

Он также добавил, что официально Болтон будет назначен на данный пост 9 апреля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ранее стало известно, что главный адвокат президента США Джон Дауд подал в отставку. Отмечается, что Трамп удовлетворен отставкой Дауда, поскольку он разочаровался в нем, особенно когда Дауд призвал Министерство юстиции прекратить расследование по делу специального прокурора. Сначала он сказал, что выступает от имени президента, но затем дал заднюю.

Кроме того, Рекс Тиллерсон, который 31 марта официально покидает пост государственного секретаря Соединенных Штатов, заявляет, что подготовил своему преемнику Майку Помпео досье о стратегиях и тактиках США во внешней политике. Об этом он заявил в своей прощальной речи для работников Государственного департамента, которая транслировалась на его сайте.
США, отставка, Трамп, советник, Дональд Трамп, нацбезопасность
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

фото AFP

В Белом доме очередная резонансная отставка

Вчера, 23:05

Главный адвокат президента США Джон Дауд подал в отставку

Финансы

Фото: AFP

Падение Уолл-стрит: отставка Тиллерсона обвалила акции американских компаний

14 Марта, 08:58

Ситуацию усугубили слухи о введении пошлин на импорт техники из Китая в США
Загрузка...

США

фото AFP

Уволенный Тиллерсон "прояснил будущее" по телефону с Трампом

14 Марта, 02:27

Ранее во вторник президент США Трамп снял Тиллерсона с должности госсекретаря

США

фото AFP

Тиллерсон рассказал, чем займется после отставки

14 Марта, 00:21

Тиллерсон сообщил, что его отставка состоится 31 марта

США

Майк Помпео. Фото AFP

Неслучайный кандидат: эксперт объяснила, почему Трамп назначил госсекретарем директора ЦРУ

13 Марта, 21:59

У Помпео больше опыта в вопросах безопасности, чем в вопросах дипломатии

США

Рекс Тиллерсон. Фото: AFP

Увольнение Тиллерсона: эксперт рассказал о "последней капле" для Трампа

13 Марта, 18:28

Несмотря на отставку Тиллерсона, России ничего хорошего ждать не следует, говорит Тарас Березовец
Загрузка...