Тиллерсон попрощался с Госдепартаментом США

Сегодня, 02:24

Тиллерсон подготовил своему преемнику досье о стратегиях и тактиках США во внешней политике

 

фото AFP
фото AFP

Рекс Тиллерсон, который 31 марта официально покидает пост государственного секретаря Соединенных Штатов, заявляет, что подготовил своему преемнику Майку Помпео досье о стратегиях и тактиках США во внешней политике.

Об этом он заявил в своей прощальной речи для работников Государственного департамента, которая транслировалась на его сайте.

Тиллерсон отметил, что в процессе подготовки к переходному периоду передачи полномочий следующем государственному секретарю Помпео он собрал все досье с документами об американской стратегической политике, которые разрабатывались сотрудниками Госдепартамента и обсуждались сначала на заседаниях Совета национальной безопасности, а затем с президентом Дональдом Трампом.

"Эти досье (с документами), которых я насчитал 13, датируются с 1 февраля 2017 года и обеспечивают не только стратегическую политическую основу, но и стратегии и тактики, которые направляют выполнение Департаментом (внешней) политики", – сказал он.

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"Я также передаю секретарю, который еще не вступил в свою должность, последние досье, которые еще находятся в стадии разработки, чтобы предоставить обновленную информацию о том, каким образом тактики вероятно можно корректировать в текущих условиях. Поскольку все программы и стратегии не должны меняться – мы должны постоянно пересматривать как тактики достигают целей", – подчеркнул Тиллерсон.

При этом он подчеркнул, что США сталкиваются со многими вызовами.

"Некоторые обстоятельства касаются иностранных дел, отношений, а другие обстоятельства – серьезных угроз национальной безопасности", – добавил Тиллерсон.

Ранее сообщалось, что Белый дом вслед за увольнением Рекса Тиллерсона уволил его заместителя по публичной дипломатии и связям с общественностью Стивена Голдстина.

Американский президент объяснил, почему хочет заменить Тиллерсона на Помпео.Оказалось, что отставка Тиллерсона с должности государственного секретаря США связана с разногласиями в вопросах внешней политики, возникшими между ними.

Также появилась реакция Сената на кадровые перестановки в Госдепе. Сенатский комитет по иностранным делам ожидает слушаний по назначению Помпео в апреле.
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Источник:

УНИАН

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