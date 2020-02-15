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У Трампа рассказали, как коронавирус ударит по экономике США

15 февраля, 07:51

В США ожидают незначительное замедление прогнозируемого роста ВВП

Фото: REUTERS/Aly Song

Фото: REUTERS/Aly Song

Распространение нового коронавируса в Китае может оказать негативное влияние на американскую экономику в первом квартале текущего года. С таким прогнозом выступил в пятницу в эфире телеканала Fox News глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.

"Мы полагаем, что мы, возможно, в первом квартале потеряем две или три десятых одного процента ВВП", – сказал Кадлоу.

В конце января он заявлял, что распространение нового коронавируса в Китае не нанесет значимого экономического ущерба США.

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Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае составляет 1523 человека, выздоровели свыше 8 тыс., инфицированы свыше 66,4 тыс.

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Фото: cnsphoto via REUTERS

Напомним, ранее мы писали о том, что ВОЗ предлагает 8 правил безопасности для предотвращения заражения коронавирусом.

Также украинские власти решили эвакуировать граждан страны, которые оказались в китайской провинции Хубэй, где в январе был введен карантин из-за вспышки нового коронавируса.

Более подробно читайте в материале "Сегодня": "Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: онлайн-карта и подробности".

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Китай США коронавирус

Источник: ТАСС

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